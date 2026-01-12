Más Información
Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"
Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales
Durante la mañana de 12 de enero, las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) fueron afectadas por el clima.
De acuerdo con su comunicado vía X, el AICM suspendió sus operaciones con el fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros, debido a la presencia de neblina.
Por el momento el AICM suspendió suspendidos los aterrizajes y despegues.
