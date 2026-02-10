Más Información

Así fue la captura de Gaby "N", presunta responsable del homicidio de un motociclista en Iztapalapa; se encuentra en Santa Martha Acatitla

Aplican 14 millones de vacunas contra sarampión en el último año, reporta Salud; destaca esfuerzo coordinado

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Entre protestas, reforma de 40 horas “light” avanza en comisiones del Senado; iniciativa no contempla dos días de descanso

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Frívolo, hablar una semana de salón de belleza del Senado, considera senadora; Andrea Chávez y Cynthia López niegan haberlo impulsado

Adiós a "Alerta Presidencial" en alerta sísmica para celulares; abren consulta pública para definir nuevo mensaje

Corte elimina requisito de cinco años para acreditar concubinato en pensiones del ISSSTE; Batres advierte “riesgo presupuestal”

Hija de Rosario Robles arremete contra Julio Scherer por su nuevo libro; participó junto a AMLO y Gertz en "venganza política" hacia su madre

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

El Departamento del Tesoro de relajó este martes restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Por medio de dos licencias publicadas (una para comerciar hidrocarburos y otra para el uso de aeropuertos y puertos) en su sitio web, el Tesoro ha relajado -sin eliminar las sanciones, endurecidas en 2019, que aún pesan sobre el país caribeño- las restricciones sobre los bienes naturales de , incluidos el petróleo y el gas, para que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos.

Las licencias incluye condiciones estrictas para evitar beneficios directos al Gobierno venezolano, como que cualquier contrato con petróleos de Venezuela o el Estado esté regido por leyes estadounidenses y que cualquier disputa se resuelva en tribunales en Estados Unidos.

Además, los pagos a personas bajo sanciones estadounidenses deben hacerse a cuentas designadas por el Tesoro para mantener un "control financiero centralizado".

Las empresas que usen la licencia para exportar o suministrar petróleo venezolano a países que no sean Estados Unidos tendrán que presentar informes detallados a la Administración del presidente .

En esos reportes habrá que detallar las partes involucradas, cantidades, valores, destinos y cualquier pago al Gobierno venezolano, con informes iniciales a los 10 días de la primera transacción y luego cada 90 días.

A su vez, el Tesoro aprobó también hoy una licencia que autoriza operaciones relacionadas con puertos y aeropuertos en Venezuela.

El documento permite transacciones "ordinarias y necesarias" para el uso de infraestructura logística, desde el pago de tasas de aterrizaje y servicios aeroportuarios hasta operaciones portuarias, como atracar, siempre que dichas actividades sean indispensables para el transporte y la logística, y no incluyan a personas o entidades sancionadas y eximidas de las excepciones establecidas.

La autorización del Tesoro ha sido emitida cinco semanas después de la operación militar con la que Estados Unidos detuvo a en Caracas para trasladarlo a Nueva York y acusarlo por cargos relacionados a narcotráfico.

Tras el derrocamiento de Maduro, Trump ha asegurado que empresas petroleras estadounidenses volverán a operar en el mercado petrolero venezolano y que invertirán unos 10 mil millones de dólares para modernizar infraestructura.

Hasta ahora, Chevron era la única petrolera estadounidense con licencia especial para operar en Venezuela.

