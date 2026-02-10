Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Explota ducto de Pemex en Oaxaca; reportan tres muertos y seis lesionados

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

"Me dejaron sola"; senadora del PVEM denuncia que colegas que la invitaron al salón de belleza le dieron la espalda

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

Nueva York. El Gobierno del presidente estadounidense, , retiró una gran que ondeaba en el Monumento Nacional de Stonewall en Nueva York, frente al icónico bar del mismo nombre que dio pie al movimiento moderno por los derechos del colectivo.

La decisión de retirar la bandera tiene lugar después de que el Departamento de Interior (DOI) indicara el pasado enero en un memorando que el Servicio de Parques Nacionales (NPS) solo puede izar las banderas aprobadas por el Congreso.

Entre las banderas permitidas se encuentran la de , la del DOI y la del POW/MIA, que simboliza a los prisioneros de guerra y los desaparecidos en combate de las fuerzas armadas estadounidenses.

Stacy Lentz, una de las propietarias del bar, criticó la retirada de la bandera en una entrevista con The New York Times, y afirmó que esta “no es solo un símbolo abstracto”, sino que también les dice a las personas “que su historia no volverá a quedar relegada a un segundo plano”.

Lentz añadió que la preocupación no radica necesariamente en el simbolismo de la bandera sino en las decisiones que se toman “cuando la narrativa no está controlada por quienes han vivido esa historia”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también condenó la decisión del Gobierno en un comunicado enviado a la prensa en el que dijo que la retirada de este “es una acción profundamente indignante que debe revertirse de inmediato”.

Schumer resaltó el carácter “emblemático” de Stonewall, considerado la cuna del movimiento moderno por los , y aseguró que los neoyorquinos “se encargarán” de que la bandera vuelva a ondear en la plaza.

Por su parte, la presidenta de la legislatura municipal de Nueva York, Julie Menin, afirmó que Stonewall es “tierra sagrada” y calificó la retirada de la bandera como un intento “deliberado y cobarde” de borrar su historia.

El año pasado, el Servicio de Parques Nacionales ya eliminó las palabras “trans” y “queer” de la página dedicada al monumento , una decisión muy criticada por activistas de la comunidad.

La historia de Stonewall se remonta al 28 de junio de 1969, cuando fue escenario de unas masivas protestas contra la represión policial a personas LGTBI.

Estas manifestaciones dieron al movimiento por los derechos del colectivo y a que se estableciese esa fecha como el .

En 2016, el expresidente demócrata Barack Obama declaró el bar Stonewall Inn, el parque situado frente a él y varias calles cercanas como monumento nacional.

