Día del Orgullo LGBTTTIQ+ en el mundo; miles de personas toman las calles este 28 de junio

Miles de personas en el mundo salen a las calles este 28 de junio, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, que surgió a raíz de los disturbios en Stonewall, Estados Unidos.

En varias ciudades, miles de personas, entre integrantes de la comunidad, activistas, aliados y hasta políticos, exigen el respeto de derechos, así como el fin de la estigmatización y de la violencia.

Para muchos, esta conmemoración no solo es para rememorar lo ocurrido en el famoso bar de Greenwich Village, Nueva York, sino para festejar los avances de la comunidad LGBTTIQ+, pero también para continuar con la resistencia y la lucha ante los desafíos.

A continuación cómo se vive el Día del Orgullo en algunos países.

El desfile del Día del Orgullo LGBTI en Múnich reunió a 20 mil personas en la capital bávara, la tercera ciudad más poblada de Alemania con algo más de 1.5 millones de habitantes.

Según informaron medios como el 'Süddeutsche Zeitung', editado en Múnich y que citó fuentes policiales, a las 20 mil personas que desfilaron se sumaron otras 230 mil que acudieron para ver el evento más destacado de las festividades que ha preparado la capital bávara para este fin de semana.

Unas 200 organizaciones habían convocado la cita del Día del Orgullo LGBTI en Múnich, que se desarrolló sin incidentes bajo un cielo soleado y altas temperaturas, según la crónica local.

El diario local 'Abend Zeitung' de Múnich, destacó que se esperaba que este año se superasen las 325 mil personas que según fuentes policiales acudieron a la cita el año pasado.

En Hungría, con miles de personas, entre ellas numerosos políticos y diputados de toda Europa, comenzó la Marcha del Orgullo 2025 de Budapest, prohibida por el Gobierno ultranacionalista de Hungría.

En un ambiente pacífico y festivo, los asistentes pretenden caminar en las próximas horas por el centro de la capital húngara bajo el lema "La libertad y el amor no pueden ser prohibidos".

Una reciente encuesta realizada por el instituto demoscópico 'Publicus' indica que el 78% de la gente en Budapest está en contra de la prohibición emitida por la policía húngara, que alega una reciente ley aprobada por el Gobierno ultranacionalista.

Esta ley, impulsada por el Fidesz, el partido del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, estipula que se pueden prohibir eventos públicos si éstos ponen en peligro el desarrollo considerado como "adecuado" de los menores de edad.

Ante la prohibición emitida, el alcalde de Budapest, el ecologista progresista Gergely Karácsony, decidió incluir la Marcha del Orgullo dentro de un evento municipal capitalino, que en su opinión no requiere permiso ni registro de parte de las autoridades.

El propio Orbán advirtió en los últimos días que los participantes en la marcha no autorizada podrían sufrir consecuencias legales, como multas de hasta 200 mil forintos (unos 500 euros)

Un grupo de unos 40 ultraderechistas ha bloqueado el puente de La Libertad, por donde pasará el recorrido de la marcha en unas horas.

