Tacones, teatro y libertad; el camino de "EMI" en Mentidrags

El camino de la transformación, el autodescubrimiento y el definir “quién soy” puede estar lleno de sorpresas, algunas difíciles y otras inesperadas como un vuelo a otra ciudad o una presentación en tacones, las cuales son parte de la historia de Emiliano Armendáriz “EMI”.

En entrevista para EL UNIVERSAL, “EMI” contó su trayectoria artística y su transformación para interpretar el rol de Yuri en la afamada obra de teatro “Mentidrags”.

Emiliano Armendáriz es originario de Monterrey, Nuevo León. Hace tres años tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México para salir de su zona de confort a probar suerte en “la cuna del teatro”.

En el mes del orgullo “EMI” contó para EL UNIVERSAL, su trayectoria artística y su transformación como persona y poder decir “esto soy, soy libre”, proceso que no hubiera sido posible sin su participación como Yuri en la obra de teatro “Mentidrags”. Foto: Samyra Sosa/EL UNIVERSAL

Desde pequeño se interesó por la música, siendo algo muy importante para él: “un lugar seguro”, además de que siempre quiso cantar, poco a poco se interesó por el baile y el teatro.

Actualmente, Emiliano se encuentra en el elenco de “Mentidrags”, en el Teatro Aldama; ha realizado personajes como Dulce, Daniela o su favorito: Yuri. Anteriormente, actuó como “Omar” en la obra de Disney “Aladdín” en el Teatro Telcel.

Emiliano Armendáriz en el personaje de Omar en el musical de Disney Aladdín y como Yuri en Mentidrags. Fotos: Instagram @emiliano.az

El reto actoral en la CDMX

“EMI” viajó a la Ciudad de México para asistir al musical “Wicked” en el Teatro Telcel y aproximadamente ocho años después llegó al mismo teatro, pero no como espectador, sino como un integrante más del elenco de “Aladdín”.

“Yo me vine acá a probar suerte sin un trabajo estable, con un ahorro que había hecho trabajando un año antes en Monterrey, pero yo no tenía nada seguro”, comentó Emiliano.

Aunque en las primeras audiciones no quedó seleccionado, después de la pandemia lo llamaron para adicionar nuevamente. Fue así como tomó la decisión de “confiar en lo que le dicta su corazón y sus pasiones” para viajar y vivir en la CDMX. Tres meses después le dieron el papel.

Uno de los retos más grandes que experimentó al llegar desde otro estado fue el enfrentarse a vivir solo en una gran ciudad, en donde no conocía a nadie, además de tener una gran incertidumbre de no saber si podría mantener un trabajo estable.

“El confiar en que todo iba a estar bien, a pesar de que no me llamaran, de que pasaba el tiempo y yo no sabía qué iba a suceder (...) te causa mucha incertidumbre y tú tienes que hacer un trabajo muy personal para mantener la calma”, mencionó.

"EMI" revela que algo que le enseñó el drag es que cuando “una persona vive en opresión por ideas de una sociedad mal informada, comienza a generar odio, y cuando alguien está siendo libre, siendo feliz, causa algo en ellos”. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Las zapatillas cambian vidas

Faltando unos meses para el cierre de temporada de Aladdín, “EMI” comenzó a buscar otras opciones. “Como artistas escénicos, cuando se acaba un proyecto, dices, ‘¿pues ahora qué voy a hacer?’ No es como que tengamos un contrato para otra obra”, explicó.

En uno de los momentos de mayor incertidumbre, recibió un mensaje para adicionar para “Mentidrags”. Para él fue como recibir un destello de luz en un mal momento, “un regalito que te da la vida”.

Emiliano no contaba con experiencia en el drag, su formación artística fue como actor y cantante, llegó a un mundo completamente desconocido donde empezó como swing, es decir, interpretando varios papeles.

La obra representó un gran reto debido a que cada personaje cuenta con personalidad distinta, son icónicos, muy conocidos y con voces diferentes. “EMI” confesó ser gran fan de la versión original de la obra “Mentiras”, además de haberla visto más de 10 veces.

Afortunadamente, Emiliano no tuvo problemas con los tacones, pero sí tuvo algunas dificultades en cuanto a la preparación vocal y sobre todo por la caracterización, puesto que “el drag es exagerado, es llevar esa como feminidad al límite, yo no conocía para nada eso. Tuve que prepararme justamente conociendo este lado femenino en mí que quizá en algún momento lo llegué a ocultar y aquí tenía que explotarlo al máximo”, confesó.

"Yuri, me encanta, yo creo, también soy como muy muy glam, me encanta la vanidad, me encanta ser sexy, me encanta esa fuerza que se note en mí caminar, en mi presencia”, resaltó "EMI". FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

“¿En qué me metí?”

El probar con algo nuevo desde cero es un gran paso, para Emiliano fue un proceso de observar una nueva cara, verse al espejo y preguntarse “quién soy”. El reto de ser tan diferente en una misma obra e interpretar varios roles lo llevaron a cuestionarse: "Dios mío, ¿en qué me metí?".

“EMI” tuvo que aprender a buscar su lado femenino, aprender a maquillarse y sobre todo “no sentirme como una botarga, sino hacerlo parte de mí, hacerlo parte de mi personalidad”, para darle un estilo propio a su personaje y hacerlo suyo.

Actualmente, en la preparación de maquillaje se tarda aproximadamente dos horas y media hora para cambiarse. Al inicio se tardaba hasta aproximadamente seis horas. “La primera vez que me probé su vestuario, yo me sentía rarísimo, pero al mismo tiempo empoderado a más no poder”, recordó.

“El drag es un reto, libertad en su mayor expresión, es no tener miedo, es ver como las personas que lo hacen tienen amor, pasión y valentía en decir esto soy, no tengo miedo de que me vean haciendo esto, no tengo miedo de que me vean siendo lo que siempre quise ser”, afirmó con firmeza “EMI”.

"El drag puede ser lo que sea, como quieras, uno le presta su historia, emociones, le presta esa opresión que tuvo en algún momento por parte de la sociedad para decir, ¿sabes qué?, yo no soy lo que tú me estás diciendo, yo soy esto", agregó.

Para Emiliano Armendáriz, el drag se trata de “crear más amor, tolerancia, empatía en al menos la pequeña burbuja en la que vivimos, pero también se trata de romperla y que nuestra palabra pueda llegar a más personas, eso es algo muy importante en el arte; que esos mensajes lleguen a todos lados”.

Ante el estigma y prejuicio que aún existe pesa sobre el drag, el actor pide que la gente conozca, que no se cierre a descubrir los diferentes tipos de expresiones, “que no tenga miedo a lo desconocido, ya que uno vive más pleno cuando vive sin miedo”.

"EMI" relata que algo que le enseñó el drag es que cuando “una persona vive en opresión por ideas de una sociedad mal informada, comienza a generar odio, y cuando alguien está siendo libre, siendo feliz, causa algo en ellos”. Foto: Samyra Sosa/EL UNIVERSAL

Yuri en el Zócalo

“EMI” se identifica mucho con el personaje de Yuri debido a que se reconoce con la fuerza que tiene el personaje, una “combinación entre energía masculina y femenina”.

En su primer año en el elenco de Mentidrags tuvo la oportunidad de asistir a la marcha del orgullo 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México, caracterizado como Yuri, lo que describió como una “experiencia llena de emoción y de amor”.

Emiliano relata que el presentarse en el escenario fue “una locura padrísima estar representando a aparte de la comunidad y fue muy mágico tener esa conexión con las personas y simplemente que un evento sea así de masivo, celebrando que estamos aquí, que así somos y nacimos”.

Aspectos de la presentación de el músical mentidrags en el zócalo capitalino por la marcha del orgullo LGBTTTIQA+. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL.

