Julián Ornelas celebra un sueño cumplido al ganar la Serie del Caribe 2026

México celebró hace unos días un momento histórico al coronarse en la Serie del Caribe 2026, un logro que tomó forma en el diamante de Guadalajara, donde los Charros de Jalisco obtuvieron una dramática victoria sobre los Tomateros de Culiacán en la final.

Entre el festejo, los reflectores apuntaron a Julián Ornelas, uno de los peloteros mexicanos más destacados, quien vio en este título algo más que un trofeo: una meta personal cumplida, fruto de años de constancia y del anhelo de consagrarse ante su gente.

Con el trofeo en las manos, Ornelas, quien formará parte de la Selección de México para el próximo Clásico Mundial de Beisbol, se dijo bendecido por cumplir un sueño que tuvo desde niño.

“Estoy muy contento; creo que es con lo que uno sueña. Vimos a equipos mexicanos luchar por la Serie del Caribe cuando éramos niños y uno siempre piensa en estar allí. Me siento muy bendecido por ser partícipe de esto”, mencionó.

El experimentado pelotero agradeció el respaldo de la afición durante el torneo, en especial en la gran final, donde, pese a las distintas emociones, nunca dejó de apoyar al equipo comandado por Benjamín Gil.

“Fue un juego como una montaña rusa; estábamos arriba y abajo en minutos. Hubo muchas emociones, pero lo mejor fue ver feliz a la afición que estuvo con nosotros, ver el estadio contigo es algo que se disfruta mucho”, añadió el jardinero oriundo de Tijuana.