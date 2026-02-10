Más Información

"Fueron confundidos" con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby "N"; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

La mañanera de Sheinbaum, 10 de febrero, minuto a minuto

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom

Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas

Avanza vacunación contra sarampión; hay módulos que no abren

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; "aún no hay iniciativa formal", insisten

Encuentran sin vida a dos empresarios de San Luis Potosí; desaparecieron hace tres días

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

Un ucraniano de 72 años armado con uny un mató el martes a cinco personas en un centro para desplazados internos situado en la región de Rivne (oeste), anunció la policía.

El motivo del ataque no está claramente establecido, pero la policía indicó que se trató de un “ que derivó en una pelea” entre los residentes de un antiguo edificio escolar que ahora alberga a personas que huyeron del este y del centro de en guerra.

“Durante el altercado, el hombre comenzó a golpear a cinco personas con un martillo y un hacha”, declaró la policía de la región de Rivne en redes sociales.

“Como consecuencia de las heridas sufridas, cinco ciudadanos fallecieron en el lugar: dos hombres de 60 y 68 años, dos mujeres de 81 y 78 años -originarias de la región de Donetsk-, así como un hombre de 56 años procedente de la región de Kirovogrado”, precisó la misma fuente.

Las imágenes publicadas por la policía muestran un gran agujero en la puerta que conduce a una de las habitaciones y rastros de sangre en un hacha y en el suelo del edificio.

El sospechoso, un desplazado procedente también de la región oriental de Donetsk, en el corazón de los combates entre y , fue detenido y se abrió una investigación por con premeditación, indicó la oficina del fiscal general.

