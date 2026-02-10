Más Información
Un ucraniano de 72 años armado con un hacha y un martillo mató el martes a cinco personas en un centro para desplazados internos situado en la región de Rivne (oeste), anunció la policía.
El motivo del ataque no está claramente establecido, pero la policía indicó que se trató de un “conflicto doméstico que derivó en una pelea” entre los residentes de un antiguo edificio escolar que ahora alberga a personas que huyeron del este y del centro de Ucrania en guerra.
“Durante el altercado, el hombre comenzó a golpear a cinco personas con un martillo y un hacha”, declaró la policía de la región de Rivne en redes sociales.
“Como consecuencia de las heridas sufridas, cinco ciudadanos fallecieron en el lugar: dos hombres de 60 y 68 años, dos mujeres de 81 y 78 años -originarias de la región de Donetsk-, así como un hombre de 56 años procedente de la región de Kirovogrado”, precisó la misma fuente.
Las imágenes publicadas por la policía muestran un gran agujero en la puerta que conduce a una de las habitaciones y rastros de sangre en un hacha y en el suelo del edificio.
El sospechoso, un desplazado procedente también de la región oriental de Donetsk, en el corazón de los combates entre Kiev y Moscú, fue detenido y se abrió una investigación por asesinato con premeditación, indicó la oficina del fiscal general.
