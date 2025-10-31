Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Más Información
Monterrey, Nuevo León. - Pasajeros de la Ruta 96, en Santa Catarina, Nuevo León, vivieron momentos de angustia y tensión cuando dos jóvenes protagonizaron una pelea y uno de ellos sacó un hacha.
Los hechos se reportaron cuando la unidad del transporte público circulaba por la Carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la colonia Puerta de las Mitras.
La riña fue grabada por pasajeros que posteriormente difundieron el video a través de redes sociales.
En las imágenes se observan a dos jóvenes de 25 años aproximadamente, discutiendo en el pasillo del camión.
La pelea subió de tono y uno de ellos sacó un hacha para amenazar al otro joven, lo que provocó momentos de angustia en el resto de los pasajeros.
En el video se escucha a mujeres pidiendo a los jóvenes que se tranquilizaran.
Minutos después los involucrados desistieron de la pelea y no se reportaron personas lesionadas.
Hasta el momento las autoridades tampoco han informado sobre alguna detención por lo sucedido.
