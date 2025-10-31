Más Información

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

Fue completamente rehabilitado el Centro Educativo de Cuidado Infantil y Estancia Número 1 del ISSSTEP en , cerrado durante la pandemia y deshabilitado desde entonces.

El gobernador encabezó la reapertura el día de hoy, 31 de octubre, y recorrió junto al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del (ISSSTEP), Luis Antonio Godina las áreas remodeladas.

Se remodelaron para la reapertura del Centro Educativo los espacios de lactantes, maternales, cocina, banco de leche, área séptica, lavandería, salones de clases, psicología, trabajo social, dirección y patio de juegos.

Lee también

Centro Educativo de Cuidado Infantil y Estancia Número 1 del ISSSTEP. Foto: Especial
Centro Educativo de Cuidado Infantil y Estancia Número 1 del ISSSTEP. Foto: Especial

Luis Antonio Godina, director general del ISSSTEP, informó que la estancia atiende a 43 niñas y niños actualmente, pero que después de la remodelación integral cuenta con capacidad para 120.

"Fortalecer al ISSSTEP es una prioridad, con el objetivo de mejorar los servicios de salud y asistencia para quienes dedican su vida al servicio público" especificó el mandatario Alejandro Armenta.

Por su parte, María Elena, trabajadora de la Estancia Infantil con 32 años de servicio, destacó que "volver a recibir a los niños después del cierre por la pandemia representa una gran alegría".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]