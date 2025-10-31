Fue completamente rehabilitado el Centro Educativo de Cuidado Infantil y Estancia Número 1 del ISSSTEP en Puebla, cerrado durante la pandemia y deshabilitado desde entonces.

El gobernador Alejandro Armenta encabezó la reapertura el día de hoy, 31 de octubre, y recorrió junto al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), Luis Antonio Godina las áreas remodeladas.

Se remodelaron para la reapertura del Centro Educativo los espacios de lactantes, maternales, cocina, banco de leche, área séptica, lavandería, salones de clases, psicología, trabajo social, dirección y patio de juegos.

Centro Educativo de Cuidado Infantil y Estancia Número 1 del ISSSTEP. Foto: Especial

Luis Antonio Godina, director general del ISSSTEP, informó que la estancia atiende a 43 niñas y niños actualmente, pero que después de la remodelación integral cuenta con capacidad para 120.

"Fortalecer al ISSSTEP es una prioridad, con el objetivo de mejorar los servicios de salud y asistencia para quienes dedican su vida al servicio público" especificó el mandatario Alejandro Armenta.

Por su parte, María Elena, trabajadora de la Estancia Infantil con 32 años de servicio, destacó que "volver a recibir a los niños después del cierre por la pandemia representa una gran alegría".

