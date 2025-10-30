Una fiesta al interior del penal de San Miguel de la Ciudad de Puebla fue puesta al descubierto en videos difundidos en redes sociales.

En las imágenes compartidas en la cuenta “San Miguel Puebla”, las cuales posteriormente fueron bajadas, se observa a reos con mujeres y bebidas alcohólicas.

Uno de los videos presuntamente fue grabado el fin de semana y en una segunda imagen aparece una hoja con la fecha 28/10/2025 rodeada de latas de cerveza y un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, si no tiene dinero para apoyar a Poza Rica pídale prestado a Marcos Pavón y al Jaguar, los dueños del penal de San Miguel en Puebla. Ellos con las extorsiones y venta de droga le prestan sin problema”, decía el texto.

Ante los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó que inició una investigación inmediata para esclarecer las circunstancias en que fueron grabadas las imágenes difundidas y sancionar a los responsables.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia, dijo que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que contravenga la normatividad penitenciaria o vulnere la integridad de los procesos de reinserción social.

Por ello, aseguró que aplicará las sanciones administrativas y penales correspondientes, tanto al personal involucrado como a las personas privadas de la libertad que pudieran haber participado en la fiesta.

“Es importante subrayar que estos hechos no representan la totalidad del sistema penitenciario en Puebla, donde diariamente se realizan acciones orientadas a la seguridad, la reinserción y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como jornadas de salud, limpieza de espacios, equipamiento de aulas o la reciente modernización e instalación del sistema de videovigilancia”, justificó.

afcl/LL