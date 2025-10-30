TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS .- La subdirectora de la Fiscalía contra Feminicidios, Lisbeth Córdova fue separada del cargo como parte de la investigación exigida por la organización Madres en Resistencia, y además se inició procedimiento administrativo contra tres ex funcionarios del Instituto Estatal del Deporte, incluida la ex directora general Tania Robles, informaron autoridades .

Madres en Resistencia cumplieron 23 días de plantón y bloqueo carretero afuera de la sede de la Fiscalía General del Estado.Reclaman avances y que se agilicen las investigaciones por desaparición de sus hijas e hijos y que no haya impunidad en los delitos de feminicidios.

Este miércoles, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca informó que como parte de un acuerdo suscrito con las madres buscadoras y para cumplir con el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, fue separada del cargo la subdirectora de la Fiscalía contra Homicidios, Lisbeth Córdova.

Esa indagatoria deriva de la denuncia realizada por las madres en resistencia a causa de la actuación indebida de la funcionaria "en una atención que tuvieron por cuanto la víctima indirecta que ellas acompañaban.

La denuncia está en etapa de integración. La investigación se realiza dentro del órgano de control interno de la Fiscalía General, y la subdirectora está separada del cargo "en lo que se sigue la secuela del procedimiento actual para se determine su responsabilidad o no responsabilidad", explicó Llaven Abarca.

Sobre el caso, la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, señaló que inició el procedimiento para la probable inhabilitación laboral por 10 años de Tania Robles, ex directora general del Instituto Estatal del Deporte, ( Indeporte), donde el 14 enero de 2020 fue hallado el cuerpo de la menor JGYG quien estaba inscrita en las prácticas de judo.

El deceso de la infante fue resuelto como feminicidio, pero la madre y fundadora de Madres en Resistencia, Adriana Gómez, asegura que se trató de un feminicidio.

Romero Basurto dijo que se elaboró un informe de presunta responsabilidad administrativa, de acuerdo con el procedimiento de responsabilidad 28/D/2025 A en contra de los ex funcionarios del Indeporte, la ex directora general Tania Robles, el ex entrenador de judo y la sicóloga que en ese momento atendía a los niños.

Derivada de las investigaciones , los tres presuntos involucrados podrían haber incurrido en abuso de funciones y encubrimiento ,porque las acciones competentes del instituto no fueron eficientes de conformidad con la normas políticas y procedimientos establecidos, y porque ante la carencia de personal no hicieron las gestiones para resolver.

No contaban además con protocolos de emergencia para actuar con respuestas inmediatas y oportunas ante eventualidades.

Romero Basurto puntualizó que al comparecer este miércoles la ex directora del Indeporte ante la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno " se cerró el expediente" que podrá remitirse al Tribunal Administrativo y donde se está "solicitando la sanción máxima, que son 10 años de inhabilitación para " los presuntos involucrados, aunque se han identificado dos ex funcionarios más de dicho Instituto, a los cuales se iniciará tambien el procedimiebto de responsabilidad procedente.

Madres en Resistencia bloquean con barricadas de madera, artículos de plástico, piedras y ramas de palmeras un tramo del libramiento norte al oriente de Tuxtla Gutiérrez .Afirman que continuarán con esas acciones hasta que haya resultado de sus demandas de justicia y no impunidad.

El 9 de octubre la Fiscalía General y Madres en Resistencia suscribieron un acuerdo de siete puntos para acelerar las investigaciones de búsqueda de desaparecidos y de víctimas de feminicidio.Aun así las reclamantes sostienen que seguirán en plantón y bloqueo porque no tienen confianza en las austeridades competentes.

