Más Información

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

La mañanera de Sheinbaum, 30 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 30 de octubre, minuto a minuto

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS .-  La subdirectora de la Fiscalía contra Feminicidios, Lisbeth Córdova fue separada del cargo como parte de la investigación exigida por la organización Madres en Resistencia, y además se inició  procedimiento administrativo contra tres ex funcionarios del Instituto Estatal del Deporte, incluida la ex directora general Tania Robles, informaron autoridades .

Madres en Resistencia cumplieron 23 días de plantón y bloqueo carretero afuera de la sede de la  Fiscalía  General del Estado.Reclaman avances y que se agilicen las investigaciones por desaparición de sus hijas e hijos y que no haya impunidad en los delitos de feminicidios.

Este miércoles, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca informó que como parte de un acuerdo suscrito con las madres buscadoras y para cumplir con el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, fue separada del cargo  la subdirectora de la Fiscalía contra Homicidios, Lisbeth Córdova.

Lee también

Esa indagatoria deriva de la denuncia realizada por las madres en resistencia a causa de la actuación indebida de la funcionaria "en una atención que tuvieron por cuanto la víctima indirecta que ellas acompañaban.

La denuncia  está en etapa de integración. La investigación se realiza dentro del órgano de control interno de la Fiscalía General, y la subdirectora está  separada del cargo "en lo que se sigue la secuela del  procedimiento actual para se determine su responsabilidad o no responsabilidad", explicó Llaven Abarca.

Sobre el caso, la titular de la Secretaría de  Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, señaló que inició el procedimiento para la probable inhabilitación laboral por 10 años de Tania Robles, ex directora general  del Instituto Estatal del  Deporte, ( Indeporte), donde el 14 enero de 2020 fue hallado el cuerpo de la menor  JGYG quien estaba inscrita en las prácticas de judo.

Lee también

El deceso de la infante fue resuelto  como feminicidio, pero la madre y fundadora de Madres en Resistencia, Adriana Gómez, asegura que se trató de un feminicidio.

Romero Basurto dijo que se elaboró un informe de presunta responsabilidad administrativa, de acuerdo con el procedimiento de responsabilidad 28/D/2025 A en contra de los ex funcionarios del Indeporte, la ex directora general Tania Robles, el  ex entrenador de judo y la  sicóloga que en ese momento atendía a los niños.

Derivada de las investigaciones , los tres presuntos involucrados podrían haber incurrido en abuso de funciones y encubrimiento ,porque  las acciones competentes del instituto no fueron eficientes de  conformidad con la normas políticas y procedimientos establecidos, y porque  ante la carencia de personal no  hicieron las gestiones para resolver.

Lee también

No contaban  además con protocolos de emergencia para  actuar  con respuestas  inmediatas y oportunas ante eventualidades.

Romero Basurto puntualizó que al comparecer este miércoles la ex directora del Indeporte ante la Secretaria  Anticorrupción y Buen Gobierno " se  cerró el expediente" que podrá remitirse al Tribunal Administrativo y donde  se está  "solicitando la sanción máxima, que son 10 años de inhabilitación para " los presuntos involucrados, aunque se han identificado dos ex funcionarios más de dicho Instituto, a los cuales se iniciará tambien el procedimiebto de responsabilidad procedente.

Lee también

Madres en Resistencia bloquean con barricadas de madera, artículos de plástico, piedras y ramas de palmeras  un tramo del libramiento norte al oriente de Tuxtla Gutiérrez .Afirman que  continuarán con esas acciones  hasta que haya resultado de sus demandas de justicia y no impunidad.

El 9 de octubre la Fiscalía General y Madres en Resistencia  suscribieron un acuerdo de siete puntos para acelerar las investigaciones  de búsqueda de desaparecidos y de víctimas de feminicidio.Aun así las reclamantes sostienen que seguirán en plantón y bloqueo porque no tienen confianza en las austeridades competentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]