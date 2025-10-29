Más Información

Un impactó un ejido del municipio veracruzano de Tierra Blanca, donde se reportó la , destechamiento de dos viviendas y la muerte de una res.

Fue poco después de las 13:00 horas cuando ocurrió el fenómeno meteorológico en la congregación de La Barahúnda.

Pobladores difundieron las imágenes del tornado y los daños que causó en tierra en esa región del Estado.

Árboles caídos por tornado en comunidad de Veracruz (29/10/2025). Foto: Especial
Árboles caídos por tornado en comunidad de Veracruz (29/10/2025). Foto: Especial

Una res murió, además dos casas tuvieron daños y varios árboles fueron derribados por la fuerza de la naturaleza.

La jefa de Hidrometeorología del organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, explicó que esté tipo de fenómeno se asocia a la presencia de nubes de desarrollo vertical (cumulonimbus) y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Ambas pueden favorecer el desarrollo de vórtices de aire en contacto con el suelo.

Casas afectadas por tornado en Veracruz (29/10/2025). Foto: Especial
Casas afectadas por tornado en Veracruz (29/10/2025). Foto: Especial
