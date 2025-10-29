Un tornado impactó un ejido del municipio veracruzano de Tierra Blanca, donde se reportó la caída de árboles, destechamiento de dos viviendas y la muerte de una res.

Fue poco después de las 13:00 horas cuando ocurrió el fenómeno meteorológico en la congregación de La Barahúnda.

Pobladores difundieron las imágenes del tornado y los daños que causó en tierra en esa región del Estado.

Árboles caídos por tornado en comunidad de Veracruz (29/10/2025). Foto: Especial

Lee también Detienen a menor de edad presuntamente implicado en violación de una joven en Facultad de Derecho de Universidad Autónoma de SLP

Una res murió, además dos casas tuvieron daños y varios árboles fueron derribados por la fuerza de la naturaleza.

La jefa de Hidrometeorología del organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, explicó que esté tipo de fenómeno se asocia a la presencia de nubes de desarrollo vertical (cumulonimbus) y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Ambas pueden favorecer el desarrollo de vórtices de aire en contacto con el suelo.

Casas afectadas por tornado en Veracruz (29/10/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr