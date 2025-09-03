Más Información

San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un que se registró esta tarde en el centro histórico de la ciudad, provocó daños en locales comerciales, casas, negocios y vehículos que estaban estacionados en la vía pública.

Testigos informaron que hacia las 13:15 horas del miércoles 3 de septiembre, los tornados se registraron en las inmediaciones del mercado José Castillo Tielmans, lo que provocó que destechara , casas y locales comerciales.

Láminas y otros objetos volaron, lo que provocó temor entre la población que caminaba por el centro y tuvo que resguardarse en edificios públicos.

Laminas de casas se cayeron tras el tornado en Chiapas (03/09/2025). Foto: Especial
Laminas de casas se cayeron tras el tornado en Chiapas (03/09/2025). Foto: Especial

Hasta ahora, las zonas más afectadas son el centro histórico, barrio El Cerrillo, plazuela de Santo Domingo, barrio Mexicanos, San Francisco y el mercado José Castillo Tielmans.

La plazuela de Santo Domingo, donde hay cientos de negocios de venta de artesanías, los cables de tendido de fueron desprendidos, así como ramas y algunos árboles.

Varios vehículos resultaron dañados por las ramas y árboles que cayeron.

Autos dañados por el tornado en Chiapas (03/09/2025). Foto: Especial
Autos dañados por el tornado en Chiapas (03/09/2025). Foto: Especial

Socorristas de Protección Civil recorren la zona para evaluar daños.

No se sabe si hay personas lesionadas.

"El día de hoy se presentó un débil tornado dejando afectaciones, aunado un embudo que aunque no presentó peligro, las ráfagas de viento fueron máximas para ocasionar daños", informó el departamento de monitoreo de riesgos Protección Civil de. Chiapas.

Explicó: "La formación de tornados o embudos suele ser el resultado de la interacción entre aire caliente y húmedo en superficie y aire frío en altitud, junto con fuertes variaciones del viento (cizalladura)".

