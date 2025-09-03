Juchitán, Oax. – Unos 200 obreros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), protestaron frente a la refinería de Salina Cruz, para exigirle a Petróleos Mexicanos (PEMEX), que cubra su deuda con la empresa ICA y así les puedan pagar por diversos servicios.

El dirigente regional de la CTM, Remigio Gómez Manubes, explicó que ICA les adeuda poco más de 50 millones de pesos por acarreo de material pétreo, suministro de agua y mano de obra. Los obreros no tienen para comer porque no han cobrado sus salarios, señaló.

Desde hace ocho meses, indicó el líder cetemista, ICA nos debe bajo el argumento de que PEMEX no les pagado. Por falta de pago, hay como cuatro mil obreros afectados, al margen de los retrasos que están sufriendo las obras dentro de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, de Salina Cruz.

Constructora ICA le debe a cuatro mil obreros desde hace ocho meses, argumentando que PEMEX no les ha pagado. Foto: Especial.

Entre las obras con atrasos, reveló, se encuentra la planta coquizadora, que lleva cuatro meses parada por la deuda de PEMEX que obligó a la constructora ICA, a despedir a cuatro mil obreros. Esa obra deberá estar lista en el primer semestre de 2026.

Con cartulinas en las manos, los obreros se plantaron frente a la portada principal de la refinería y por breves momentos, impidieron el acceso de las pipas. Mientras PEMEX no pague, aquí estaremos todos los días, protestando, advirtió Gómez Manubes.

Frente a las protestas que protagonizaron desde el último trimestre del año pasado los proveedores locales de Salina Cruz, PEMEX cubrió en abril de este año una parte de sus deudas, sin embargo, sigue pendiente el pago a ICA para que le paguen a los obreros cetemistas, dijo.

