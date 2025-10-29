La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó esta tarde que un menor de edad presuntamente involucrado en la violación de una joven en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se puso a disposición voluntariamente de las autoridades, desde hace más de una semana.

A través de un comunicado, la Fiscalía estatal detalló que el adolescente fue conducido conforme a los protocolos establecidos en la Ley para Menores Infractores, por lo que está garantizado el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

Asimismo, se informó que en las siguientes horas, el joven será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional especializada en justicia para adolescentes para que defina su situación jurídica a la brevedad y respetando su derecho a la defensa jurídica.

Estudiantes toman las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UASLP. Foto: Captura de pantalla

Por último, se señala que la FGE reitera su compromiso con la atención integral a víctimas y con la investigación respectiva, así como el estricto respeto a la perspectiva de género en todos los hechos que atenten en contra de la integridad y dignidad de las personas.

Cabe señalar que la denuncia por la agresión sexual al interior de la Facultad de Derecho de la UASLP se realizó hace ya dos semanas, y esto desató también una serie de protestas y manifestaciones en la máxima casa de estudios, generando la renuncia del director de esa entidad.

Asimismo, días atrás se efectuó la detención del primero de los jóvenes universitarios implicados, por lo que al momento son dos los detenidos, mientras todavía falta una persona por ser llevada ante la autoridad.

