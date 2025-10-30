Más Información

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS- La Legislatura estatal aprobó este miércoles la ley de de niñas y adolescentes de Chiapas.

El ordenamiento busca regular y garantizar en las instituciones del sistema estatal de salud el acceso a la interrupción legal del embarazo en niñas y adolescentes, que hayan sido .

Así como también notificar ante las autoridades encargadas de la investigación de los delitos sobre lo hechos ocurridos.

Las niñas y adolescentes que hayan sido violentadas podrán acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación, bajo los principios de dignidad humana con perspectiva de género.

Así como también bajo el principio del interés superior de la niñez y no de criminalización, "porque el embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito".

La norma fue argumentada, defendida y aprobada por las diputadas Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Marcela Castillo Atristain, Ana Karen Ruíz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez, Rosa Linda López Sánchez y Faride Abud García.

La reprobaron y votaron en contra las legisladoras Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y María Isabel Rodríguez Jiménez.

