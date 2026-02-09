La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.

“En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3 mil clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares”, precisó Air Canada en un comunicado.

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.

Esto obligará a las compañías que realizan vuelos de larga distancia a efectuar una escala para asegurar el reabastecimiento.

Fuentes de Air Europa e Iberia informaron que los vuelos desde La Habana (Cuba) a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, en República Dominicana.

Los vuelos despegarán a las 21:05 hora local y aterrizarán en Madrid a las 13:35 horas del día siguiente, ha informado Air Europa, que ha lamentado los inconvenientes que esta situación ajena a la compañía puedan ocasionar.

Por su parte, Iberia también ha activado una flexibilización de tarifas para que aquellos clientes con billetes a Cuba ya emitidos puedan realizar cambios voluntarios en su viaje, en caso de que esa situación ocasione algún problema a los viajeros.

La isla comunista de 9.6 millones de habitantes se encuentra en una situación particularmente vulnerable después del fin del envío de petróleo desde Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana.