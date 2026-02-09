Más Información

Tequila nombra alcaldesa interina; Marisol Rodríguez asume tras arresto del exalcalde por presuntos vínculos con el CJNG

Tequila nombra alcaldesa interina; Marisol Rodríguez asume tras arresto del exalcalde por presuntos vínculos con el CJNG

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

PT y PVEM se levantan de la mesa y reforma electoral vuelve a atorarse; Morena rechaza acuerdo previo

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Sheinbaum reitera: Saúl Monreal puede esperar seis años para ser candidato; rechaza "nepotismo electoral"

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Aplazan por tercera ocasión audiencia de Javier Duarte; FGR iniciará nueva acusación por peculado

Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional

Sheinbaum critica asistencia de legisladores a la CPAC; Presidenta acusa vínculos con el conservadurismo internacional

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Identifican al tercer minero hallado en fosa clandestina de Concordia; era originario de Taxco

Identifican al tercer minero hallado en fosa clandestina de Concordia; era originario de Taxco

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

La aerolínea suspendió el lunes sus vuelos a debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.

“En los próximos días, la realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3 mil clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares”, precisó Air Canada en un comunicado.

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.

Lee también “

Esto obligará a las compañías que realizan vuelos de larga distancia a efectuar una escala para asegurar el reabastecimiento.

Fuentes de e Iberia informaron que los vuelos desde La Habana (Cuba) a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, en República Dominicana.

Los vuelos despegarán a las 21:05 hora local y aterrizarán en a las 13:35 horas del día siguiente, ha informado Air Europa, que ha lamentado los inconvenientes que esta situación ajena a la compañía puedan ocasionar.

Lee también

Por su parte, Iberia también ha activado una flexibilización de tarifas para que aquellos clientes con billetes a ya emitidos puedan realizar cambios voluntarios en su viaje, en caso de que esa situación ocasione algún problema a los viajeros.

La isla comunista de 9.6 millones de habitantes se encuentra en una situación particularmente vulnerable después del fin del envío de desde Venezuela tras la caída de en una incursión de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Además, el gobierno de ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos