Toronto. Air Canada suspendió los planes para reiniciar operaciones el domingo después de que el sindicato que representa a 10 mil asistentes de vuelo dijo que desafiaría la orden de regresar al trabajo. La huelga está afectando a unos 130 mil viajeros en todo el mundo por día durante la temporada alta de viajes de verano.

La Junta de Relaciones Industriales de Canadá ordenó al personal de la aerolínea regresar al trabajo antes de las 2 p.m. del domingo después de que el gobierno intervino y Air Canada dijera que planeaba reanudar los vuelos el domingo por la noche.

La aerolínea más grande del país ahora dice que reanudará los vuelos el lunes por la noche. Air Canada dijo en un comunicado que el sindicato “ordenó ilegalmente a sus miembros asistentes de vuelo desafiar una directiva de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá”.

Lee también Air Canada cancela sus vuelos del sábado por posible huelga; afectará a miles de viajeros en todo el mundo

Picketers ride an escalator to march around the Vancouver International Airport in Richmond, British Columbia, Sunday, Aug. 17, 2025. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)

“Nuestros miembros no van a regresar al trabajo”, dijo el presidente nacional del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, Mark Hancock, el domingo por la mañana fuera del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. “Estamos diciendo no”.

El gobierno federal no ha comentado sobre la negativa del sindicato a regresar a laborar.

Hancock agregó que “todo el proceso ha sido injusto” y que el sindicato desafiará lo que llamó una orden inconstitucional.

Lee también Gobierno canadiense ordena fin de la huelga de auxiliares de vuelo de Air Canada; la aerolínea suspendió 700 vuelos al día

“Air Canada realmente se ha negado a negociar con nosotros y se negaron a negociar con nosotros porque sabían que este gobierno vendría en su caballo blanco e intentaría salvar el día”, dijo.

La aerolínea más grande del país había dicho el domingo por la mañana en un comunicado que los primeros vuelos se reanudarían más tarde ese día, pero que tomará varios días para que sus operaciones vuelvan a la normalidad. Indicó que algunos vuelos serían cancelados durante los próximos siete a 10 días hasta que se estabilice el horario.

Menos de 12 horas después de que los empleados abandonaron sus puestos de trabajo, la ministra de Empleo Federal, Patty Hajdu, ordenó que los 10 mil asistentes de vuelo regresaran al trabajo, señalando que no era el momento de correr riesgos con la economía y destacando los aranceles sin precedentes que Estados Unidos ha impuesto a Canadá. Hajdu remitió el caso a la junta industrial.

Lee también Air Canada suspenderá vuelos a partir del jueves por posible huelga de auxiliares; afectaría a 130 mil pasajeros diarios

Picketers march around the departures level at the Vancouver International Airport in Richmond, British Columbia, Sunday, Aug. 17, 2025. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)

La aerolínea informó que la junta canadiense extendió el término del acuerdo colectivo existente hasta que un árbitro determine uno nuevo.

Según cifras del proveedor de análisis de aviación Cirium, Air Canada canceló un total de 494 vuelos el domingo por la mañana. Eso se suma a los cientos de vuelos que canceló en los días anteriores. Air Canada opera alrededor de 700 vuelos diarios.

La enconada disputa contractual se intensificó el viernes cuando el sindicato rechazó la solicitud previa de Air Canada de entrar en arbitraje dirigido por el gobierno, el cual permite que un mediador externo decida los términos de un nuevo contrato.

Lee también Por amenazas de bomba suspenden tráfico aéreo en Canadá; evacuan a viajeros y personal en varios aeropuertos

Los asistentes de vuelo abandonaron sus puestos de trabajo alrededor de la 1 de la mañana del sábado. Al mismo tiempo, Air Canada dijo que comenzaría a bloquear el acceso de los asistentes de vuelo a los aeropuertos.

El año pasado, el gobierno obligó a los dos principales ferrocarriles del país a someterse a un arbitraje con su sindicato durante un paro laboral. El sindicato de los trabajadores ferroviarios presentó una demanda, argumentando que el gobierno elimina el poder de negociación de un sindicato.

El Consejo Empresarial de Canadá había instado al gobierno a imponer un arbitraje vinculante en este caso también. Por su parte, la Cámara de Comercio de Canadá aplaudió la intervención.

Lee también AICM vive tarde tranquila tras dos días de locura; vuelos comienzan a regularizarse

Auxiliares de vuelo protestan frente a la sede de Air Canada, cerca del Aeropuerto Pierre-Elliott Trudeau en Montreal, Quebec, Canadá, el 17 de agosto de 2025. La ministra de Transporte canadiense, Patty Hajdu, solicitó un arbitraje vinculante y una orden de reincorporación al trabajo, que Air Canada anunció que entraría en vigor a partir de las 14:00 EST del 17 de agosto de 2025. Sin embargo, el sindicato que representa a los auxiliares de vuelo de Air Canada afirmó que impugnará la orden de reincorporación al trabajo y que continuará en huelga. Foto: AFP

Hajdu sostuvo que el gobierno del Partido Liberal no está en contra de los sindicatos, asegurando que está claro que las dos partes están en un punto muerto.

Los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados serán elegibles para solicitar un reembolso completo a través del sitio web o la aplicación móvil de la aerolínea, según Air Canada.

La empresa dijo que también ofrecerá opciones de viaje alternativas a través de otras aerolíneas canadienses y extranjeras en la medida de lo posible. Sin embargo, advirtió que no podía garantizar una nueva reserva inmediata porque los vuelos en otras aerolíneas ya están llenos “debido al pico de viajes de verano”.

Lee también Afectaciones en el AICM por lluvias; reportan 3 vuelos cancelados, 16 desviados y 19 mil 500 pasajeros afectados

Air Canada y el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos han estado en conversaciones contractuales durante unos ocho meses, pero aún no han llegado a un acuerdo tentativo. Ambas partes han dicho que siguen muy alejadas en el tema de los pagos y el trabajo no remunerado que realizan los asistentes de vuelo cuando los aviones no están en el aire.

La última oferta de la aerolínea incluía un aumento del 38% en la compensación total, incluidos beneficios y pensiones, a repartirse durante cuatro años, que, según dijo, “habría hecho que nuestros asistentes de vuelo fueran los mejor remunerados en Canadá”.

Pero el sindicato se opuso, diciendo que el aumento propuesto del 8% en el primer año no era suficiente debido a la inflación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss