Air Canada, la principal línea área de Canadá y una de las mayores de Norteamérica, suspendió este sábado todos sus vuelos por la huelga de unos 10 mil auxiliares de cabina que reclaman mejoras salariales y laborales, lo que dejará en tierra a miles de pasajeros al día.

La huelga de Air Canada y su subsidiaria Air Canada Rouge, que se inició tras ocho meses de negociaciones infructuosas para la firma de un nuevo convenio colectivo, afectará a unos 130 mil viajeros diariamente, informó la compañía aérea.

Air Canada, la quinta mayor aerolínea de Norteamérica, opera unos 700 vuelos al día.

El sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que representa a los auxiliares de vuelo de Air Canada, informó que la compañía ha suspendido las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo desde que el martes los trabajadores anunciaron su voluntad de declararse en huelga a partir de este sábado.

En un comunicado dado a conocer hoy, Air Canada señaló que, en respuesta a la huelga, ha iniciado "un cierre patronal" de sus 10 mil auxiliares de vuelo y que "sigue implicada y comprometida en negociar la renovación de su convenio colectivo".

"Air Canada lamenta profundamente los inconvenientes que esta interrupción laboral está causando a sus clientes", añadió la compañía que había solicitado la intervención del Gobierno canadiense para impedir la huelga.

Trabajadores de Air Canadá señalan bajos ingresos laborales

Los trabajadores han señalado que en los últimos 25 años, el salario básico de los auxiliares de vuelo solo ha aumentado un 10 % cuando la inflación en ese periodo creció un 169 %.

Además, los auxiliares de vuelo no son remunerados por gran parte del trabajo que realizan en tierra, como las tareas de embarque y desembarque de pasajeros.

La compañía ha ofrecido aumentos salariales de entre 12 y 16 % en el primer año y cambios en el pago de las horas trabajadas en tierra.

La ministra de Empleo de Canadá, Patty Hajdu, afirmó que "es inaceptable que se haya conseguido tan poco progreso" tras meses de negociaciones y dijo que se ha reunido con la compañía y el sindicato para señalar que es necesario que lleguen a un acuerdo.

Air Canada empezó a suspender vuelos el jueves en preparación al inicio de la huelga para "limitar el impacto de la huelga al permitir que tantos pasajeros como sea posible completen sus viajes", señaló un portavoz de la compañía.

sg/mcc