Incidente en Línea 2 del Metro se debió a equipo obsoleto, lluvias y falta de mantenimiento: Sindicato; arco eléctrico causó daños severos, dice

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino Arévalo dijo que en el evento de ayer en la Interestación Zócalo-Pino Suárez de Línea 2 se debió a equipo obsoleto, y lluvias, y falta de mantenimiento.

Detalló que en el tramo se presentó un arco eléctrico en uno de los trenes que causó daños severos por escoriación y fundición de la barra guía.

Lee también: VIDEO Rescatan a patito de incendio en fábrica de Iztacalco; estaba escondido y asustado

La falla en la Línea 2 del Metro generó un caos debido a los usuarios que intentaban llegar a su destino. Foto: Hugo Salvador/El Universal

El líder sindical detalló que el incidente también generó una diferencia de potencial causando un arco eléctrico y la ruptura del block aislante en el cupón de protección eléctrica.

Espino Arévalo dio a conocer que el incidente se asocia a los equipos eléctricos y electrónicos que ya cumplieron su vida útil, aunado a las filtraciones de agua por las lluvias intensas, así como a la falta de mantenimiento desde hace algunos años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr