Más Información

Banxico retrasa informe trimestral sobre inflación; esta es la nueva fecha de publicación

Banxico retrasa informe trimestral sobre inflación; esta es la nueva fecha de publicación

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol

Incidente en Línea 2 del Metro se debió a equipo obsoleto, lluvias y falta de mantenimiento: Sindicato; arco eléctrico causó daños severos, dice

Incidente en Línea 2 del Metro se debió a equipo obsoleto, lluvias y falta de mantenimiento: Sindicato; arco eléctrico causó daños severos, dice

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino Arévalo dijo que en el evento de ayer en la Interestación Zócalo-Pino Suárez de se debió a equipo obsoleto, y , y falta de mantenimiento.

Detalló que en el tramo se presentó un en uno de los trenes que causó daños severos por escoriación y fundición de la barra guía.

Lee también:

La falla en la Línea 2 del Metro generó un caos debido a los usuarios que intentaban llegar a su destino. Foto: Hugo Salvador/El Universal
La falla en la Línea 2 del Metro generó un caos debido a los usuarios que intentaban llegar a su destino. Foto: Hugo Salvador/El Universal

El líder sindical detalló que el incidente también generó una diferencia de potencial causando un arco eléctrico y la ruptura del block aislante en el cupón de protección eléctrica.

Espino Arévalo dio a conocer que el incidente se asocia a los equipos eléctricos y electrónicos que ya cumplieron su vida útil, aunado a las filtraciones de agua por las lluvias intensas, así como a la falta de mantenimiento desde hace algunos años.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses