Incidente en Línea 2 del Metro se debió a equipo obsoleto, lluvias y falta de mantenimiento: Sindicato; arco eléctrico causó daños severos, dice

El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino Arévalo dijo que en el evento de ayer en la Interestación Zócalo-Pino Suárez de Línea 2 se debió a equipo obsoleto, y lluvias, y falta de mantenimiento.
Detalló que en el tramo se presentó un arco eléctrico en uno de los trenes que causó daños severos por escoriación y fundición de la barra guía.
El líder sindical detalló que el incidente también generó una diferencia de potencial causando un arco eléctrico y la ruptura del block aislante en el cupón de protección eléctrica.
Espino Arévalo dio a conocer que el incidente se asocia a los equipos eléctricos y electrónicos que ya cumplieron su vida útil, aunado a las filtraciones de agua por las lluvias intensas, así como a la falta de mantenimiento desde hace algunos años.
