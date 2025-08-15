Más Información

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Riña entre comerciantes ambulantes deja una mujer muerta y un herido previo al partido del Puebla; peleaban por espacios para instalarse

Riña entre comerciantes ambulantes deja una mujer muerta y un herido previo al partido del Puebla; peleaban por espacios para instalarse

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Tras sofocar el que se registró esta tarde en una fábrica en la alcaldía Iztacalco, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizó un pato en el lugar; el ave ya fue entregada a personal especializado.

El animal estaba escondido y asustado al momento de ser encontrado por una mujer de la Policía de la que ingresó al predio donde se registró el incendio. La uniformada lo resguardó y puso a salvo.

Para el correcto cuidado del animal se pidió apoyo de personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardarán al pato.

Lee también:

Bomberos de la Ciudad de México informaron que el fuego en lo que sería una fábrica de peluches en la colonia Los Reyes, en Iztacalco, había sido controlado.

El jefe de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova confirmó que gracias a la labor de 60 mujeres y hombres, apoyados con 15 unidades, se logró controlar el fuego del predio en la calle Recreo.

Tras haber controlado el incendio, bomberos realizaron las tareas de remoción y enfriamiento.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses