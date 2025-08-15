Tras sofocar el incendio que se registró esta tarde en una fábrica en la alcaldía Iztacalco, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizó un pato en el lugar; el ave ya fue entregada a personal especializado.

El animal estaba escondido y asustado al momento de ser encontrado por una mujer de la Policía de la Ciudad de México que ingresó al predio donde se registró el incendio. La uniformada lo resguardó y puso a salvo.

Para el correcto cuidado del animal se pidió apoyo de personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardarán al pato.

Bomberos de la Ciudad de México informaron que el fuego en lo que sería una fábrica de peluches en la colonia Los Reyes, en Iztacalco, había sido controlado.

El jefe de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova confirmó que gracias a la labor de 60 mujeres y hombres, apoyados con 15 unidades, se logró controlar el fuego del predio en la calle Recreo.

Tras haber controlado el incendio, bomberos realizaron las tareas de remoción y enfriamiento.

