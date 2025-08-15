Banxico retrasa informe trimestral sobre inflación; esta es la nueva fecha de publicación

El Banco de México (Banxico) dio a conocer que cambió la fecha de presentación de su Informe Trimestral de la Inflación. Sin dar las razones por las cuales hizo el ajuste a la fecha, únicamente se limitó a informar que será el próximo 29 de agosto.

En el calendario estaba programado el miércoles 27 de agosto del presente año. Pero ahora lo recorrió para el viernes de esa misma semana, la última de agosto.

“Se informa que la Junta de Gobierno ha resuelto la modificación del Calendario para la presentación del Informe Trimestral del segundo trimestre de 2025”, indicó en un breve comunicado.

Justificó que lo anterior se hizo con fundamento en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, y dentro del plazo legal aplicable.

Cabe recordar que cada año el Instituto Central programa la publicación del Informe, y hace una presentación que transmite en su portal oficial.

Además organiza una conferencia de prensa para explicar el contenido del documento, misma que se lleva a cabo por Internet desde la pandemia.

En el informe se presenta un panorama global y nacional del comportamiento de la inflación durante el trimestre correspondiente y las expectativas así como los riesgos.

También incluye una revisión del pronóstico esperado para la actividad económica en comparación al reporte anterior.

De igual manera ofrece recuadros con análisis sobre diversos temas de actualidad en materia de precios al consumidor, del ámbito internacional y geopolítico, sobre los mercados financieros, política monetaria entre otros tópicos de interés.

