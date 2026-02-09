La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que en este momento está detenido el envío de petróleo mexicano a Cuba pues indicó que se está buscando evitar afectaciones a México.

Esto, luego de la amenaza de imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a los países que envíen petróleo a la isla.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que el Gobierno de México busca que de manera diplomática encontrar la mejor vía para que Cuba reciba el combustible.

"¿El envío del petróleo está detenido en este momento?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Está detenido en este momento y estamos buscando evitar afectaciones a México y que de manera diplomática como siempre encontramos la mejor vía para que Cuba reciba el combustible", respondió.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que habrá más apoyo a Cuba, tras en el envió ayer de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo cubano tras la amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones a países que envíe petróleo a Cuba, lo cual calificó como "muy injusto".

apr