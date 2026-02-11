Más Información

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico: No se encuentra problema en la vía, dice Sheinbaum; garantiza transparencia en información sobre mantenimiento

Sheinbaum reacciona a cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas; no hay información de que sea por uso de drones de cárteles, afirma

Sarampión en México: Lanzan plataforma para ubicar centros de vacunación; van por recuperar las coberturas

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Integrantes del Gabinete de Seguridad viajan a Washington D.C.; se reunirán con el Comando Norte: Sheinbaum

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Regularizan lista de sitios para vacunas

Clausuran negocios de scooters en el Centro Histórico; Canaco CDMX respalda operativos contra productos asiáticos

Un estudiante abrió fuego el miércoles en una de Anapa, en la región de Krasnodar, en el sur de , causando un muerto y dos heridos, informaron las autoridades locales.

Los ataques armados en centros escolares tienden a ser cada vez más numerosos en Rusia desde hace algunos años, especialmente con , a pesar de leyes muy restrictivas recientemente reforzadas.

“Según la información preliminar, un estudiante de una escuela técnica de Anapa abrió fuego con un arma no identificada en el vestíbulo”, causando un muerto y dos heridos, indicó en Telegram la delegación local del Ministerio del Interior.

El atacante, que según la policía es alumno de este centro, fue detenido.

El gobernador de la región, Veniamin Kondrátiev, precisó que la persona fallecida era un guardia.

“Por el momento hay un muerto: el guardia que recibió el primer . Reaccionó rápidamente y alertó a las . No dejó entrar al atacante”, afirmó en Telegram.

Videos compartidos en redes sociales, que AFP no pudo verificar, muestran a un joven vestido de negro con las manos en alto frente a la entrada del establecimiento, cuya fachada está decorada con imágenes que conmemoran la victoria soviética sobre la i.

