Más Información

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU

Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

La mañanera de Sheinbaum, 11 de febrero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 11 de febrero, minuto a minuto

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Entrega de capos y detenciones impulsan a Harfuch

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Senado releva a Romeo Ruiz, pareja de Layda Sansores, como embajador de Guatemala; es sustituido por Luz Elena Baños

Índice de corrupción: Crimen organizado, infiltrado en política

Índice de corrupción: Crimen organizado, infiltrado en política

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Investigadoras latinoamericanas se aventuran para conocer el mar, la selva y especies asombrosas

Investigadoras latinoamericanas se aventuran para conocer el mar, la selva y especies asombrosas

En 40 días, más de 2 mil 400 casos de sarampión

En 40 días, más de 2 mil 400 casos de sarampión

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad

Regularizan lista de sitios para vacunas

Regularizan lista de sitios para vacunas

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado

observará los límites del más reciente pacto de con Estados Unidos, que expiró la semana pasada, siempre que vea que Washington hace lo mismo, dijo el miércoles el principal diplomático de Rusia, Serguéi Lavrov.

El tratado expiró el 5 de febrero, dejando sin restricciones a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo y alimentando temores de una carrera armamentista nuclear sin control.

El presidente ruso declaró el año pasado su disposición a adherirse a los límites del tratado por un año más si Washington hacía lo mismo, pero el presidente de Estados Unidos, , ha argumentado que quiere que China sea parte de un nuevo pacto, algo que Beijing ha rechazado.

Lee también

Comentarios a los legisladores rusos

El miércoles, ante la cámara baja del Parlamento, el ministro de Relaciones Exteriores de , Serguéi Lavrov, dijo que, aunque Estados Unidos no ha respondido a la oferta de Putin, Rusia respetará los límites del Nuevo START mientras vea que también los observa.

“La moratoria declarada por el presidente se mantendrá mientras Estados Unidos no exceda estos límites”, dijo Lavrov a los legisladores. “Actuaremos de manera responsable y equilibrada con base en el análisis de las de Estados Unidos”.

Agregó que “tenemos razones para creer que Estados Unidos no tiene prisa por abandonar estos límites y que serán observados en el futuro previsible”.

Lee también

“Vigilaremos de cerca cómo se desarrollan realmente las cosas”, dijo Lavrov. “Si se confirma la intención de nuestros colegas estadounidenses de mantener algún tipo de cooperación en esto, trabajaremos activamente en un nuevo acuerdo y consideraremos los temas que han quedado fuera de los acuerdos de estabilidad estratégica”.

Conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Abu Dabi

La declaración de Lavrov se produjo tras la divulgación de un informe de donde se afirma que negociadores rusos y estadounidenses analizaron un posible acuerdo informal para observar los límites del pacto durante al menos seis meses en conversaciones sostenidas la semana pasada en Abu Dabi. Al ser consultado sobre el informe, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que cualquier extensión de este tipo solo podría ser formal, agregando que “es difícil imaginar cualquier extensión informal en esta esfera”.

Al mismo tiempo, Peskov confirmó que negociadores rusos y estadounidenses hablaron sobre el futuro control de armas nucleares en Abu Dabi, donde delegaciones de Moscú, y Washington mantuvieron dos días de conversaciones sobre un en Ucrania.

Lee también

“Hay un entendimiento, y hablaron de ello en Abu Dabi, de que ambas partes tomarán posiciones responsables y ambas partes se dan cuenta de la necesidad de iniciar conversaciones sobre el tema lo antes posible”, dijo Peskov.

Los límites del Nuevo START

El Nuevo START, firmado en 2010 por el entonces presidente y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, ha sido el más reciente de una larga serie de acuerdos entre Moscú y para limitar sus arsenales nucleares, que comenzó con el SALT I en 1972.

El Nuevo START restringía a cada una de las partes a poseer no más de mil 550 ojivas nucleares en no más de 700 misiles y desplegados y listos para su uso. Originalmente, su expiración estaba prevista para 2021, pero el pacto fue extendido por cinco años.

Lee también

El acuerdo preveía amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, aunque se detuvieron en 2020 debido a la de y nunca se reanudaron.

En febrero de 2023, Putin suspendió la participación de Moscú, diciendo que Rusia no podía permitir inspecciones estadounidenses de sus en un momento en que Washington y sus aliados de la declararon abiertamente que querían la derrota de Moscú en Ucrania. Pero el Kremlin también enfatizó que no se retiraba del pacto por completo, comprometiéndose a respetar sus límites sobre armas nucleares.

En septiembre, Putin ofreció mantener los límites del Nuevo START por un año más para ganar tiempo y lograr que ambas partes negocien un acuerdo sucesor.

Lee también

Aun cuando el Nuevo START expiró, Estados Unidos y Rusia acordaron el 5 de febrero restablecer un diálogo de alto nivel, de ejército a ejército, tras una reunión entre altos funcionarios de ambas partes en Abu Dabi, dijo el comando militar de Estados Unidos en . El enlace fue suspendido en 2021 debido a que las relaciones se volvieron cada vez más tensas antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos

iStock/Emmanuel Flores/ Visa americana. ¿Cuándo hay citas en Guadalajara?

Consulado de Guadalajara abre nuevas fechas y acelera el trámite de visa americana de turista

visa americana. Foto: iStock

Entrevista de visa americana: los objetos prohibidos que pueden meterte en problemas

Visa electrónica para brasileños. Foto: ChatGPT

Entra en vigor la visa electrónica mexicana para brasileños: ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo tramitarla?

Viaje en avión/ iStock/furtaev

Los errores más comunes al viajar en avión que están vaciando tu cartera (y casi nadie evita)