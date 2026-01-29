En lo que va de la época invernal, en la Ciudad de México se han aplicado 2 millones de vacunas contra la influenza, lo que representa 83% de la meta prevista por las autoridades, así como 841 mil vacunas contra Covid-19, que se traduce en 90% del objetivo para esta temporada, dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman.

No obstante, en el caso de la vacuna contra neumococo todavía se está lejos de la meta, pues a la fecha se han logrado aplicar alrededor de 100 mil dosis, cuando el objetivo es de medio millón de vacunas, lo que representa apenas 20%.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria advirtió que muchas veces la población piensa que a estas alturas del año ya concluyó la temporada invernal, cuando la realidad es que enero y febrero son meses “donde aumenta la prevalencia de las enfermedades respiratorias”, por lo que reiteró el llamado a que acudan a los centros de salud por las vacunas que les hagan falta.

Afirmó que en esta temporada, las cifras de enfermedades respiratorias no han sido muy elevadas en la capital del país, pues las autoridades contabilizan 819 casos de enfermedades respiratorias virales y apenas seis defunciones.

“La verdad es que es un tema importante en esta temporada invernal. Vamos bien, realmente en este año tenemos contabilizados 819 casos de enfermedad respiratoria viral, que en esta época del año aumenta; ha habido seis defunciones; y también ha habido pocos casos de Covid-19 y pocos casos de influenza”, explicó.

En el caso del neumococo, que lleva la cobertura más baja, la secretaria de Salud de la Ciudad de México advirtió que se trata de una enfermedad que da a niños, adultos y personas inmunodeprimidas.

Sin embargo, indicó que la poca cobertura tiene que ver con que la gente piensa “que es una cosa de niños”, por lo que se vacunan contra Covid-19 e influenza y dejan para después la del neumococo, cuando en realidad también es importante aplicarse esta vacuna.

Si bien, la secretaria afirmó que “afortunadamente no ha habido una alta prevalencia de estas infecciones”, aseguró que no hay desabasto de medicamentos en los centros de salud para tratar los casos que surgen, además de que en esta temporada, se trata de casos virales, por lo que parte del tratamiento incluye buena hidratación y paracetamol, sin que se requiera de otro tipo de medicinas.

Incluso así, Gasman Zylbermann indicó que en el sistema de salud de la Ciudad de México “hay abastecimiento de los medicamentos que se requieren en casos que son más graves”.

Por otro lado, la secretaria aseguró que también se ha fortalecido el abastecimiento de vacunas en los centros de salud de la capital, y, en caso de que no haya en existencia al momento de que la persona acuda por el biológico, recomendó insistir, pues refirió que se toman los datos para avisarles cuando haya.

“Hemos fortalecido el abastecimiento, tenemos suficientes vacunas, la verdad es que hay un abasto suficiente; a veces sucede que se acaban o que no han llegado [si es así] que insistan, estamos pidiéndole a los centros de salud que tomen el nombre de la persona, que le avisen cuando llegue la vacuna, pero estamos en un operativo muy intensivo de garantizar que en todos los centros de salud tengamos todas las vacunas”, concluyó.