Kiev. Una serie de fuertes explosiones fueron escuchadas en durante la noche del jueves por periodistas de la AFP.

Las autoridades locales informaron de daños en al menos tres barrios de Kiev, que, según el alcalde Vitali Klitschko, fue objeto de un "ataque masivo" con al menos cuatro heridos.

El jefe de la administración militar de la capital ucraniana, Timur Tkatchenko, mencionó en Telegram un "ataque balístico ruso" que provocó, entre otras cosas, un incendio en una guardería y un edificio residencial.

La AFP vio a un centenar de habitantes refugiarse en el metro mientras seguían los acontecimientos en Telegram. Varios se resguardaron con sacos de dormir.

A la 01H00 GMT estaba en vigor una alerta aérea en todo el territorio ucraniano.

Fuera de la capital, la compañía ferroviaria ucraniana informó también sobre un "ataque masivo" ruso que provocó cortes de electricidad en una región del centro del país y retrasos.

Los ataques en Ucrania y han continuado en los últimos días a pesar de la intensa actividad diplomática para intentar poner fin al conflicto desencadenado en 2022 por la invasión rusa.

Tras las reuniones entre el presidente estadounidense, , y sus homólogos ruso y ucraniano, Moscú y Kiev se culpan mutuamente del estancamiento.

