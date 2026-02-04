Más Información

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

Ahora Layda Sansores desata crisis política hasta en Morena

“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX

“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX

Trump lleva el mundo al autoritarismo y desorden, alerta HRW

Trump lleva el mundo al autoritarismo y desorden, alerta HRW

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

Quitan gasto a búsqueda de personas y apoyo a menores

“Cuando se cumple tu pronóstico empiezan a escucharte”: Gabriela Siller

“Cuando se cumple tu pronóstico empiezan a escucharte”: Gabriela Siller

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación

Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene

Trabajadores del Metro CDMX marchan al Zócalo este miércoles; conoce la ruta y sus demandas

Trabajadores del Metro CDMX marchan al Zócalo este miércoles; conoce la ruta y sus demandas

Pese a campaña de vacunación, brote se propaga sin parar en Jalisco

Pese a campaña de vacunación, brote se propaga sin parar en Jalisco

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que cualquier acuerdo nuclear con debería incluir a China, horas antes de que el histórico tratado entre Washington y Moscú expire.

"El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal", dijo Rubio a los periodistas.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: recibe $9,582 pesos al mes. Foto: Especial / JCF

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro 2026: así puedes recibir $9,582 pesos al mes

Embajada de Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Me negaron la visa por ‘falta de lazos’: el error que miles cometen sin saberlo (y cómo evitarlo)

La visa H-1B para trabajadores temporales

¿Quieres trabajar en Estados Unidos? El registro para visas H‑1B 2027 arranca el 4 de marzo

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Cuántos días de espera hay para renovar la visa americana de turista sin entrevista? (2026)

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos. Foto: Especial

¿CURP biométrica será OBLIGATORIA a partir de febrero? Prepara tus requisitos