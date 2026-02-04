Más Información
México tiene un contrato abierto para el envío de crudo a Cuba: Pemex; ventas ascienden a 496 mdd en 2025
“El Mundial, reto único para el que estamos listos”, afirma Pablo Vázquez, titular de Seguridad en CDMX
Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad
Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación
Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que cualquier acuerdo nuclear con Rusia debería incluir a China, horas antes de que el histórico tratado Nuevo START entre Washington y Moscú expire.
"El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal", dijo Rubio a los periodistas.
Lee también Rusia, dispuesta a reanudar negociaciones con EU sobre desarme nuclear; tratado START III expira el jueves
Irán y EU tendrán negociaciones nucleares indirectas en Omán, reportan medios; abordarían el levantamiento de sanciones
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]