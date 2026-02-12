La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la participación de los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en una reunión convocada por el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), en Estados Unidos, no implica la firma de acuerdos ni compromisos adicionales, y subrayó que la cooperación bilateral no contempla operaciones conjuntas en territorio mexicano.

En conferencia, la Mandataria explicó que ambos funcionarios acudieron como invitados a un encuentro con autoridades militares de Estados Unidos y representantes de otros países del hemisferio occidental.

“No es que se haya firmado algo en particular, ningún acuerdo, sino que asistieron a una reunión, invitados por el Comando Norte.[…] No hay ningún acuerdo firmado, ni mucho menos”, puntualizó.

La jefa del Ejecutivo detalló que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con delincuencia organizada, y que posteriormente se emitiría un comunicado sobre los asuntos tratados.

Las declaraciones se dan luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos señalara que su país busca “restaurar la fortaleza” mediante la cooperación con otras naciones. Ante ello, Sheinbaum afirmó que los titulares de Defensa y Marina actuaron bajo una instrucción clara de defensa de la soberanía nacional.

“El general secretario y el almirante, además de que llevan una instrucción muy clara de defensa de nuestra soberanía, ellos mismos son patriotas. Las instituciones son muy patrióticas y tienen una convicción de defensa de la soberanía muy clara”, sostuvo.

Reiteró que la colaboración con Estados Unidos se rige por cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

“El mensaje es que México va a seguir en esta posición. Si asisten a estas reuniones como invitados, se escucha, pero no hay ninguna firma particular de algo adicional de colaboración”, enfatizó.

