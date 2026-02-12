Respecto al cierre aéreo en El Paso, Texas por posible presencia de drones de un cártel, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que todavía no hay información oficial y añadió que las justificaciones de Estados Unidos ni siquiera mencionan a México.

“Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, no hubo nada desde México. Eso pueden tener toda la certeza. Y en todo caso, ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México, el caso del secretario de Transporte y después hubo distintas declaraciones”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de febrero, explicó que la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi y el secretario de Transporte Sean Duffy hicieron distintas declaraciones sobre el tema. Por lo que, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) preguntó al gobierno estadounidense y hasta ahora no hay respuesta.

“Y hasta ahora no hay una información oficial. Hubo una declaración de la fiscal (...) en el momento en que estaba en el Congreso. Hubo una publicación del secretario de Transporte también. Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso”, explicó la Mandataria.

En la madrugada de este miércoles, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el cierre del aeropuerto, uno de los más importantes del sur de Estados Unidos, durante 10 días, por lo que todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde El Paso, sitio fronterizo con Ciudad Juárez.

Ocho horas después, la FAA anunciaba que se suspendía el cierre y que ya no existía “amenaza para los vuelos comerciales”. Sin embargo, no explicó en principio a qué obedeció la suspensión, pero el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, aseguró en la red social X que la FAA y el Departamento de Guerra “reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel”.

El funcionario de Estados Unidos añadió que “la amenaza fue neutralizada y no existe ningún peligro para el tráfico comercial en la región”, por lo que se reabrió el espacio aéreo.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi aludió al cierre temporal del espacio aéreo en El Paso y alegó que “mientras estamos sentados aquí, las noticias están reportando que drones de los cárteles están siendo derribados por nuestro ejército”. Mientras que el alcalde de El Paso, Renard Johnson señaló que “esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad”.

En rueda de prensa, el alcalde se quejó de que no hubo coordinación con las autoridades locales y que ese tipo de decisión “no había ocurrido desde el 11 de septiembre” de 2001, cuando ocurrieron los ataques yihadistas en la Unión Americana. El jefe de policía de El Paso, Pete Pacillas, reveló que la ciudad “no ha sido notificada” de ninguna incursión aérea por parte de los cárteles mexicanos.

