Washington.— El cierre temporal este miércoles del espacio aéreo en El Paso, Texas, volvió a poner en el foco el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos, que los utilizan para cruzar fentanilo a Estados Unidos, realizar tareas de vigilancia para el negocio de trata de personas, así como para atacar a fuerzas de seguridad y organizaciones criminales rivales.

En julio de 2025, Steven Willoughby, subdirector del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional, dijo ante el Congreso que los cárteles utilizan drones casi a diario para cruzar droga y vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza. Según sus datos, en los últimos seis meses de 2024 se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur, principalmente por la noche.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha informado que los agentes han incautado miles de kilos de metanfetamina, fentanilo y otras drogas que los cárteles han intentado introducir a través de la frontera mediante drones en los últimos años.

Sin embargo, a pesar de las frecuentes incursiones, no se había emitido un NOTAM (aviso que contiene información esencial para el personal relacionado con las operaciones de vuelo, pero que no se conoce con suficiente antelación como para ser publicada por otros medios).

México alertó internacionalmente en 2010 del uso de sistemas de aeronaves teledirigidas por parte de narcotraficantes, una suerte de modernas mulas, como se conoce a quienes transportan droga en sus cuerpos.

A partir de entonces, la práctica no dejó de crecer. Entre 2012 y 2014 las autoridades estadounidenses detectaron 150 sistemas de aeronaves teledirigidas cruzando la frontera con México.

Una década después, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ya hablaba de 10 mil incursiones en la zona del valle del río Grande, según datos recopilados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), una entidad administrada por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

En 2021 el gobierno mexicano comenzó a informar públicamente del uso de drones con explosivos para atacar a las fuerzas de seguridad.

En ese momento, era una técnica del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detectada en Michoacán, Guanajuato y Jalisco. El Ejército dijo entonces que los drones no eran tan efectivos como querrían los delincuentes, porque sólo podían llevar pequeñas cargas explosivas, a veces pegadas al dron con cinta adhesiva.

Técnica se extiende

El uso de drones se fue extendiendo a casi todos los grupos criminales y, según las autoridades mexicanas, son utilizados tanto para ataque como para labores de vigilancia o incluso transmitiendo imágenes en tiempo real para cualquier fin.

En estados como Michoacán, se utilizan los drones comerciales y también los de uso agrícola que son más grandes (de un metro de diámetro), pero en lugar de con aspersores de riego, con adaptadores para los explosivos, según datos del gobierno de ese estado.

En 2025, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) indicó en un reporte que los cárteles se inclinaban a usar esta vía para cruzar fentanilo, a veces en drones artesanales que pueden llevar hasta 100 kilos de carga, porque con las nuevas tecnologías satelitales los traficantes pueden programar con antelación los lugares concretos de aterrizaje y evitar riesgos en las entregas.