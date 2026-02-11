El cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, en la frontera con México, se debió a pruebas relacionadas con drones, señalan medios estadounidenses, citando a fuentes informadas del tema.

El Pentágono había llevado a cabo una amplia planificación sobre el uso de tecnología militar cerca de Fort Bliss, una base militar contigua al Aeropuerto Internacional de El Paso, para practicar el derribo de drones, explicó CBS. Dos fuentes identificaron la tecnología como un láser de alta energía.

Se programaron reuniones para tratar los impactos en la seguridad, pero los funcionarios del Pentágono querían probar la tecnología antes, alegando que se habían cumplido los requisitos del Código 130i de Estados Unidos que rigen la protección de ciertas instalaciones contra aeronaves no tripuladas.

El director de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, decidió el martes por la noche cerrar el espacio aéreo, sin alertar a la Casa Blanca, al Pentágono ni a los funcionarios de Seguridad Nacional, dijeron las fuentes a CBS.

Dos personas informadas por funcionarios de la administración Trump sobre el cierre temporal del aeropuerto de El Paso dijeron a The New York Times que la decisión de la FAA de cerrar el espacio aéreo fue motivada por el uso de nueva tecnología antidrones por parte del Departamento de Defensa y por la preocupación sobre los riesgos que podría suponer para otras aeronaves en la zona.

De acuerdo con el portal Politico, que citó como fuente a un funcionario de la industria aeronáutica, la restricción se impuso porque el Departamento de Defensa ha estado utilizando drones y probando algunas tecnologías antidrones —incluidas tecnologías láser de alta energía— en el espacio aéreo, que limita con México, sin compartir con la FAA información crítica sobre la seguridad de dichas operaciones. Cabe señalar que los láseres suponen un grave peligro para la seguridad, ya que pueden dañar a los pilotos durante el aterrizaje o el despegue en un aeropuerto.

El Pentágono, según Politico, notificó a la FAA el despliegue de sus sistemas antidrones, pero no proporcionó a la agencia suficientes detalles como para que esta se sintiera cómoda con las operaciones, lo que llevó a la FAA a imponer una restricción en el espacio aéreo.

Con tecnología antidrones derriban... un globo de fiesta

CBS detalló que, a principios de esta semana, se puso en marcha la tecnología antidrones cerca de la frontera sur para derribar lo que parecían ser drones extranjeros. Sin embargo, según algunas fuentes, el objeto volador resultó ser un globo de fiesta, que fue derribado.

Fox News coincidió con la versión del globo y añadió que la identificación errónea provocó finalmente el cierre total del espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso.

Sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, así como funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono, afirmaron que el cierre respondió a una incursión de drones de un cártel, sin hacer mención alguna a la realización de pruebas, y señalaron que la amenaza fue “neutralizada”, sin dar más detalles.

Renard Johnson, alcalde de El Paso, dijo en una rueda de prensa que muchos funcionarios locales seguían sin saber por qué la FAA había tomado una medida tan drástica como cerrar el espacio aéreo. “Nuestra comunidad estaba asustada, porque alguien decidió cerrar nuestro espacio aéreo. Eso es algo que no se puede hacer”, afirmó.

Autos cruzan el Puente Internacional “Paso del Norte” en la frontera entre Estados Unidos y México, entre Ciudad Juárez, México (abajo), y El Paso, Texas (arriba), el miércoles 11 de febrero de 2026. Foto: AP

Legisladores demócratas exigen explicaciones por cierre del espacio aéreo de El Paso

En la comparecencia de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en el Congreso, tras señalar que el ejército estaba “derribando drones de cárteles”, la congresista Jasmine Crockett aclaró que “el espacio aéreo de El Paso se reabrió después de que la FAA revocara rápidamente la restricción de vuelos de 10 días.

"Esto se publicó y se afirma que se debió a un impasse con el Departamento de Defensa sobre el uso de aeronaves militares no tripuladas, y no a los drones de los cárteles mexicanos”.

La representante demócrata Veronica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, se quejó de que ni la ciudad de El Paso, ni las operaciones aeroportuarias, recibieron aviso previo del cierre del espacio aéreo.

“Creo que la FAA le debe a la comunidad y al país una explicación de por qué esto sucedió de manera tan repentina y abrupta y se levantó de manera tan repentina y abrupta”, dijo durante una conferencia de prensa matutina.

Agregó que “no hay nada extraordinario en ninguna incursión de drones en los Estados Unidos que yo sepa”. Más tarde, dijo: “La información que proviene del gobierno federal no tiene sentido”.

Por su parte, el congresista demócrata Joaquín Castro dijo que no hubo aviso previo ni una “explicación justificada” para el cierre.

“Esta decisión precipitada minará la confianza en la seguridad pública. El presidente debería dar inmediatamente al Congreso y al pueblo estadounidense una explicación racional de una medida tan extrema y sin precedentes”, planteó.

