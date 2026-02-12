Más Información
Anuncian fin de redadas masivas en Minnesota; "ahora es menos un estado santuario para delincuentes”, dice zar fronterizo de EU
Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer
Llegan a Cuba los barcos de ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"
Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos
Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México
Felipe Calderón acusa “negligencia criminal” por brote de sarampión; “crisis pudo evitarse”, asegura bancada del PAN
CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa
Minneapolis. La ofensiva contra la inmigración en Minnesota que derivó en detenciones masivas, protestas y dos muertes está llegando a su fin, afirmó el jueves el zar fronterizo estadounidense, Tom Homan.
“Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ahora es menos un estado santuario para los delincuentes”, dijo Homan en una conferencia de prensa.
"He propuesto, y el presidente [Donald] Trump ha aceptado, que esta operación de refuerzo concluya", continuó.
Lee también Gregory Bovino, el arquitecto de las redadas que sacudieron Minnesota: protestas, balaceras y muertes marcan su salida
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) puso en marcha la "Operación Metro Surge" el 1 de diciembre.
Las autoridades federales afirman que las redadas centradas en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul han dado lugar a la detención de más de 4 mil personas.
Aunque la administración Trump ha calificado a los detenidos de "extranjeros ilegales peligrosos y delincuentes", también se ha detenido a muchas personas sin antecedentes penales, entre ellas niños y ciudadanos estadounidenses.
Lee también Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones
Además, la operación desató polémica e indignación tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.
En un primer momento, el gobierno acusó a las víctimas de incurrir en "terrorismo doméstico" contra los agentes, pero videos desmintieron la versión. Las muertes, y la respuesta inicial del gobierno, desataron una ola de protestas que se extendieron más allá de Minnesota.
Llegan a Cuba los barcos de ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]