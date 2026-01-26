Más Información

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Pemex frena envío de petróleo a Cuba; Bloomberg reporta que retiró un cargamento de su agenda de enero

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Gregory Bovino, el arquitecto de las redadas que sacudieron Minnesota; protestas, balaceras y muertes marcan su salida

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

UNAM escala posiciones en diversas disciplinas en ranking mundial 2026; se consolida como institución líder del país

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Washington, 26 ene.- Con su actitud combativa y vestimenta militar el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de EU, Gregory Bovino, ha sido el duro rostro de las campañas migratorias más agresivas durante el segundo mandato del presidente, , que ha decidido relevarlo de los operativos en Minneapolis para calmar los ánimos tras la muerte de Alex Pretti.

El presidente estadounidense anunció hoy que su zar fronterizo, , llegará mañana a Minneapolis para reunirse con representantes políticos, al tiempo que multitud de medios informan que Bovino, en compañía de varios agentes de confianza, abandonará la ubre próximamente.

Con su corte de pelo al ras, su uniforme verde y un abrigo largo de doble botonadura (que ha sido comparado con la vestimenta de la Wehrmacht alemana en la II Guerra Mundial), Bovino ha dirigido desde principio de mes el gran despliegue en la mayor ciudad de Minnesota, donde han muerto dos ciudadanos estadounidenses en menos de tres semanas a menos de sus operativos.

Bovino ha aparecido en podios ante la prensa defendiendo siempre el actuar de sus agentes, asegurando que en ambas muertes actuaron "en defensa propia", e incluso llegó a catalogar de héroe al oficial cuyos disparos causaron la muerte de el 7 de enero.

¿Quién es Greg Bovino?

Bovino, de 55 años, nació en 1970 en Carolina del Norte en el seno de una familia de italo-estadounidense y sus bisabuelos llegaron a Estados Unidos a principios del siglo XX.

El oficial, al que la Casa Blanca llama desde hace tiempo "comandante", formó parte del equipo de lucha libre en la secundaria y al terminar la universidad formó parte del Departamento de Policía de Boone, la localidad donde creció.

El relevo busca desactivar la crisis política y social tras operativos federales letales. (26/01/26) Foto: AFP
El relevo busca desactivar la crisis política y social tras operativos federales letales. (26/01/26) Foto: AFP

En 1996, ingresó a la Patrulla Fronteriza, donde fue asignado al sector central de California. En torno a 2020 comenzó a ser nombrado jefe de sector en distintas zonas del país.

Bovino gana protagonismo tras redadas en Minnesota

Bovino no era conocido por el gran público estadounidense hasta que Trump ordenó desplegar a la Patrulla Fronteriza en ciudades gobernadas por demócratas para llevar a cabo indocumentados.

La primera gran puesta en escena de Bovino fue en Los Ángeles en junio de 2025, en un operativo que terminó con el arresto de más de mil 618 personas y masivas jornadas de protestas ciudadanas.

El estilo combativo de Bovino marca las redadas, Trump lo sustituye para reducir la presión política. (26/01/26) Foto: AFP
El estilo combativo de Bovino marca las redadas, Trump lo sustituye para reducir la presión política. (26/01/26) Foto: AFP

Arrestos en escuelas, domicilios, supermercados, edificios judiciales o carreteras caracterizaron la agresiva estrategia liderada por el oficial, que estuvo marcada por la presencia de agentes enmascarados y armados de distintos cuerpos, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas () o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la que depende la Patrulla Fronteriza que dirige Bovino.

Posteriormente, Bovino dirigió una serie de operativos en Chicago bajo las mismas tácticas aplicadas en Los Ángeles que, de acuerdo con cifras oficiales, supuso la detención de unas 3.200 personas entre septiembre y octubre de 2025.

Estilo controvertido y Minnesota

El carácter aparentemente combativo de Bovino, su vestimenta y su manera de interactuar con los medios han generado un creciente rechazo y debate público.

Su presencia en Minneapolis cuando comenzaron los operativos a principio de enero consolidaron su imagen como la cara visible de las campañas anti-inmigrantes sobre el terreno de Trump. También como alguien que ha defendido arduamente a los agentes que han matado a tiros a dos ciudadanos en la ciudad en apenas 17 días.

Durante las últimas semanas, se han viralizado videos de Bovino dirigiendo el lanzamiento de gases lacrimógenos contra ciudadanos o siendo confrontado por habitantes de Minneapolis ciudadanos que se lo encuentran en estaciones de servicio o patrullando en vecindarios.

Bovino discute con manifestantes. (26/01/26) Foto: AFP
Bovino discute con manifestantes. (26/01/26) Foto: AFP

Ahora Trump ha decidido optar por la experiencia Homan para encabezar una negociación política que rebaje la alta tensión en la ciudad y sacar a Bovino de una urbe en la que su rostro despierta antipatía y enojo.

