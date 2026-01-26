Más Información

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Pemex frena envío de petróleo a Cuba; Bloomberg reporta que retiró un cargamento de su agenda de enero

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Gregory Bovino, el arquitecto de las redadas que sacudieron Minnesota; protestas, balaceras y muertes marcan su salida

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

UNAM escala posiciones en diversas disciplinas en ranking mundial 2026; se consolida como institución líder del país

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Corresponsales del diario estadounidense enviaron una carta al dueño del medio, Jeff Bezos, para suplicarle que no aplique recortes masivos, en medio de versiones de que el medio estaría por realizar despidos masivos.

“Le instamos a considerar cómo los despidos propuestos nos llevarán sin duda alguna a la irrelevancia, y no al éxito compartido que sigue siendo alcanzable”, escribieron los empleados en la carta, de la que han dado cuenta medios como The New York Times y .

Los firmantes, entre los que están muchos de los periodistas internacionales más destacados del periódico, afirmaron que estaban dispuestos a “buscar formas de reducir aún más nuestros costes” en conversaciones con la dirección, “manteniendo al mismo tiempo tantos puestos de trabajo como sea posible.

“Sabemos lo que ocurre cuando los periódicos recortan sus secciones internacionales: pierden alcance y pierden relevancia”, subrayaron.

En X, corresponsales hicieron viral el hashtag “Salvemos al Post”.

“Hola @JeffBezos. Nunca olvidaremos tu apoyo a nuestra labor esencial de documentar la guerra en Ucrania, que aún continúa. Tu esposa ha calificado a nuestro equipo como ‘valientes faros de esperanza’. Arriesgamos nuestras vidas por las historias que nuestros lectores demandan. Por favor, cree en nosotros y #SaveThePost”, escribió Siobhan O’Grady, corresponsal en Ucrania.

Samantha Smith, corresponsal del Post en México, escribió: “Como corresponsales internacionales y reporteros del @washingtonpost, arriesgamos nuestra seguridad para investigar gobiernos autoritarios, informar desde ciudades controladas por bandas y documentar pruebas de elecciones robadas. Este periodismo de campo es más importante que nunca. #SaveThePost”.

Los empleados creen que la decisión sobre los despidos se tomará a principios de febrero, aunque nada es seguro. Dentro del Post, los empleados han barajado estimaciones de posibles recortes, la mayoría de los cuales superan los 100, lo que representaría más del 10 % de la redacción, pero nadie sabe realmente cuál será el alcance de los recortes, ni siquiera si se producirán. Las secciones más susceptibles de verse afectadas por los recortes son las de Deportes, Metropolitana e Internacional , según los empleados que hablaron con The Guardian.

Souad Mekhennet, quien cubre temas de seguridad internacional, recordó que ha reportado sobre el Estado Islámico, el asesinato de Jamal Khashoggi, Al-Qaeda, Irán e Israel. “He sido encarcelado, vivido bajo amenazas y escapado de secuestros para hacer este trabajo. El periodismo importa en Estados Unidos y el mundo. #SaveThePost”.

