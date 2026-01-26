Corresponsales del diario estadounidense The Washington Post enviaron una carta al dueño del medio, Jeff Bezos, para suplicarle que no aplique recortes masivos, en medio de versiones de que el medio estaría por realizar despidos masivos.

“Le instamos a considerar cómo los despidos propuestos nos llevarán sin duda alguna a la irrelevancia, y no al éxito compartido que sigue siendo alcanzable”, escribieron los empleados en la carta, de la que han dado cuenta medios como The New York Times y The Guardian.

Los firmantes, entre los que están muchos de los periodistas internacionales más destacados del periódico, afirmaron que estaban dispuestos a “buscar formas de reducir aún más nuestros costes” en conversaciones con la dirección, “manteniendo al mismo tiempo tantos puestos de trabajo como sea posible.

“Sabemos lo que ocurre cuando los periódicos recortan sus secciones internacionales: pierden alcance y pierden relevancia”, subrayaron.

En X, corresponsales hicieron viral el hashtag “Salvemos al Post”.

“Hola @JeffBezos. Nunca olvidaremos tu apoyo a nuestra labor esencial de documentar la guerra en Ucrania, que aún continúa. Tu esposa ha calificado a nuestro equipo como ‘valientes faros de esperanza’. Arriesgamos nuestras vidas por las historias que nuestros lectores demandan. Por favor, cree en nosotros y #SaveThePost”, escribió Siobhan O’Grady, corresponsal en Ucrania.

Samantha Smith, corresponsal del Post en México, escribió: “Como corresponsales internacionales y reporteros del @washingtonpost, arriesgamos nuestra seguridad para investigar gobiernos autoritarios, informar desde ciudades controladas por bandas y documentar pruebas de elecciones robadas. Este periodismo de campo es más importante que nunca. #SaveThePost”.

Los empleados creen que la decisión sobre los despidos se tomará a principios de febrero, aunque nada es seguro. Dentro del Post, los empleados han barajado estimaciones de posibles recortes, la mayoría de los cuales superan los 100, lo que representaría más del 10 % de la redacción, pero nadie sabe realmente cuál será el alcance de los recortes, ni siquiera si se producirán. Las secciones más susceptibles de verse afectadas por los recortes son las de Deportes, Metropolitana e Internacional , según los empleados que hablaron con The Guardian.

Souad Mekhennet, quien cubre temas de seguridad internacional, recordó que ha reportado sobre el Estado Islámico, el asesinato de Jamal Khashoggi, Al-Qaeda, Irán e Israel. “He sido encarcelado, vivido bajo amenazas y escapado de secuestros para hacer este trabajo. El periodismo importa en Estados Unidos y el mundo. #SaveThePost”.

