Washington. El Pentágono le permitió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) utilizar un láser antidrones esta semana, lo que llevó a la Administración Federal de Aviación a cerrar súbitamente el miércoles el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, según dos personas al tanto de la situación que pidieron guardar el anonimato para compartir detalles delicados.

La confusa secuencia de acontecimientos comenzó cuando la FAA (siglas en inglés de la administración de aeronáutica) anunció que cerraría todo el tráfico aéreo sobre esa ciudad en la frontera entre Estados Unidos y México durante 10 días, lo que dejó varados a algunos viajeros, pero a fin de cuentas el cierre sólo duró unas horas. El gobierno del presidente Donald Trump indicó que ello se debió a que la FAA y el Pentágono trabajaban para detener una incursión de drones de un cártel mexicano, que no son inusuales en la frontera sur estadounidense.

Una de las personas indicó que el láser fue desplegado cerca de Fort Bliss sin coordinarse con la FAA, que entonces decidió cerrar el espacio aéreo para garantizar la seguridad de los vuelos comerciales. Otras personas al tanto del asunto dijeron que la tecnología se utilizó a pesar de una reunión programada para finales de este mes entre el Pentágono y la FAA con el fin de evaluar el asunto.

Aunque las restricciones fueron de corta duración en la ciudad de casi 700 mil habitantes, es inusual que un aeropuerto entero cierre incluso por poco tiempo. Antes de que se levantara la orden, viajeros varados con equipaje hacían fila en los mostradores de boletos de aerolíneas y en los mostradores de alquiler de autos.

Se reanudaron los vuelos con normalidad después de la cancelación de siete llegadas y siete salidas. Algunos vuelos de evacuación médica también tuvieron que ser desviados.

Jorge Rueda, de 20 años, y Yamilexi Meza, de 21, de Las Cruces, Nuevo México, sufrieron la cancelación de su vuelo a Portland, Oregon, por la mañana, por lo que se estaban perdiendo parte de su viaje por San Valentín el fin de semana.

Coches cruzan el puente internacional "Paso del Norte" en la frontera de EU y México, entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. (11/02/26) Foto: AP

Rueda se dijo contento de que “10 días se convirtieran en dos horas”. Tenían reservado un vuelo nocturno desde El Paso.

Falta de coordinación entre autoridades estadounidenses genera preocupación

La investigación sobre la colisión en el aire del año pasado cerca de Washington D. C., entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército, en la que murieron 67 personas, puso de manifiesto cómo la FAA y el Pentágono no siempre trabajan bien juntos.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que la FAA y el Ejército no compartieron entre sí datos de seguridad sobre el alarmante número de incidentes con riesgo de colisión en los alrededores del Aeropuerto Nacional Reagan, y no abordaron los riesgos.

La senadora demócrata Tammy Duckworth, expiloto de helicóptero del Ejército que forma parte de comisiones centradas en la aviación y las fuerzas armadas, denunció que el asunto del miércoles fue el ejemplo más reciente de “la falta de coordinación que es endémica en esta administración de Trump”.

El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, el republicano Ted Cruz, dijo que solicitaría una sesión informativa a la FAA sobre el incidente.

La legisladora demócrata Veronica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, apuntó que ni su oficina ni funcionarios locales recibieron aviso previo del cierre. Después de que fue cancelado, dijo que “la información que proviene del gobierno federal no cuadra".

Personas esperando sus vuelos durante cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas. (11/02/26) Foto: AP

“Creo que la FAA le debe a la comunidad y al país una explicación de por qué ocurrió esto tan repentina y abruptamente, y fue suspendido tan repentina y abruptamente”, señaló Escobar en una conferencia de prensa.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, había dicho previamente que el espacio aéreo se cerró mientras el Departamento de Defensa y la FAA detenían una incursión de drones de un cártel mexicano y que “la amenaza ha sido neutralizada”.

Ni funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, de la FAA ni del Departamento de Transporte han respondido por el momento a solicitudes de comentarios. Un funcionario del gobierno de Trump insistió en que las agencias estaban en sintonía para proteger la seguridad nacional, y se refirió al comunicado de Duffy. El Pentágono declaró que no tenía nada que añadir a su comunicado, que en gran medida refleja el de Duffy.

Actividad transfronteriza de drones no es nueva

El legislador republicano Tony Gonzales, cuyo distrito cubre un área que se extiende unos mil 300 kilómetros (800 millas) a lo largo de la frontera de Texas con México, aseguró que los avistamientos de drones de cárteles son usuales.

“Para cualquiera de nosotros que vive y trabaja a lo largo de la frontera, las incursiones diarias de drones por parte de organizaciones criminales son algo cotidiano. Es un miércoles normal para nosotros”, aseveró Gonzales.

Steven Willoughby, subdirector del programa contra drones del Departamento de Seguridad Nacional, les dijo a los legisladores en julio que los cárteles usan esos dispositivos casi todos los días para transportar drogas a través de la frontera, y para vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza. En los últimos seis meses de 2024 se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur, señaló, la mayoría por la noche.

Lo que es “extremadamente raro” es el cierre de un aeropuerto entero por un asunto de seguridad, según un ex jefe de seguridad de United Airlines.

Travelers at #ElPasoAirport faced a sudden wave of confusion and frustration on Wednesday morning after the #FAA canceled all flights to and from #ElPaso for 10 days, only to reverse the decision just a few hours later. Full report: https://t.co/Z2FOvFHrlq pic.twitter.com/tNy74Iv83n — ARC El Paso (@ARCElPasoTV) February 12, 2026

Por lo general, los funcionarios intentarán focalizar las medidas de seguridad para aislar el riesgo si un avión o una aerolínea específicos están amenazados, en lugar de cerrar el aeropuerto, dijo Rich Davis, ahora asesor sénior de seguridad en la empresa de mitigación de riesgos International SOS.

El Paso es una sede destacada de comercio transfronterizo junto a Ciudad Juárez. La ciudad mexicana tiene aproximadamente 1.5 millones de habitantes, y algunos de sus residentes están acostumbrados a utilizar instalaciones, incluidos los aeropuertos, del lado estadounidense de la frontera.

Ese fácil acceso a Estados Unidos también ha hecho que Juárez, al igual que otras ciudades fronterizas, sea atractiva para los cárteles de la droga de México, que buscan salvaguardar sus rutas de contrabando de narcóticos y migrantes que se dirigen al norte, así como de efectivo y armas que se mueven hacia el sur.

“Las decisiones tomadas sin aviso ni coordinación ponen vidas en riesgo", dice alcalde de El Paso

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, dijo a los reporteros que no se enteró del cierre hasta después de que se emitió la alerta.

“Las decisiones tomadas sin aviso ni coordinación ponen vidas en riesgo y crean peligro y confusión innecesarios”, afirmó Johnson. “Esta fue una interrupción grave e innecesaria, algo que no ha ocurrido desde (los atentados del) 11 de septiembre” de 2001.

🚨Jasmine Crockett desmintió a Pam Bondi por el el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso. Fue un desacuerdo con el Departamento de Defensa por el uso de aeronaves militares no tripuladas y no tuvo nada que ver con los cárteles en Méxicopic.twitter.com/Cf30IbWL5x — MemeYamel (@MemeYamelCA) February 11, 2026

El aeropuerto se describe a sí mismo como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México. Southwest, United, American y Delta, entre otras aerolíneas, operan vuelos allí.

Una restricción temporal de vuelo similar de 10 días por razones especiales de seguridad seguía vigente el miércoles en los alrededores de Santa Teresa, Nuevo México, que está a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste del aeropuerto de El Paso. Funcionarios de la FAA no explicaron por el momento por qué esa restricción seguía vigente.

El senador demócrata Ben Ray Lujan, de Nuevo México, señaló en un comunicado que estaba intentando obtener respuestas de la FAA y del gobierno de Trump “sobre por qué se cerró el espacio aéreo en primer lugar, sin notificar a los funcionarios apropiados, dejando a los viajeros lidiar con un caos innecesario”.

Vuelos cancelados generan confusión

Los planes de viaje a ambos lados de la frontera se vieron alterados.

María Aracelia empujaba dos maletas con ruedas a través del puente peatonal desde Ciudad Juárez a El Paso el miércoles por la mañana. Tenía un vuelo de ida y vuelta a Illinois programado para la tarde.

Después de recibir un mensaje de texto a las 4 de la madrugada informándole sobre el cierre de 10 días, se apresuró a tratar de encontrar otras opciones, incluso cómo llegar a otro aeropuerto. Luego le llegó una notificación de que el aeropuerto de El Paso había reabierto.

“Esto es estresante y no hay tiempo para hacer tantos cambios, especialmente si necesitas regresar para el trabajo”, comentó Aracelia.

