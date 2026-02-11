Más Información

Senado avala reforma de 40 horas; dictamen es enviado a San Lázaro

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Continúa baja de Vicealmirante Roberto de la Marina tras acusación de liderar red de huachicol; juez niega amparo

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia

Monreal señala que errores de Morena afectan directamente a Sheinbaum; advierte fuertes disputas internas

Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU; aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Noroña se lanza contra Díaz Ayuso tras dichos sobre México; quisieran en Madrid tener a Sheinbaum como gobernante, responde

Layda Sansores acusa a Monreal de entrometido y lo exhorta a “cuidar su chiquero”; "amor y paz", le responde

Harfuch reporta ataque armado a elementos de Semar en El Limoncito, Culiacán; caen 9 presuntos delincuentes y muere un agresor

Dan prisión preventiva a Gaby "N", detenida por el homicidio de motociclista en Iztapalapa; seguirá recluida en Santa Martha Acatitla

El presidente de Estados Unidos, , recibió este miércoles un premio de industriales por ser el "campeón indiscutible del carbón", durante un acto en la Casa Blanca en el que ordenó al Departamento de Defensa comprar electricidad procedente de plantas que utilicen ese combustible.

Trump, negacionista del y que suele definir al carbón como "limpio y bonito", recibió el galardón de un grupo de empresarios que integran el Club del Carbón de Washington.

El reconocimiento consiste en una estatua de un minero que fue entregado por James Grech, director general de Peabody Energy.

"Ya he salvado a 74 centrales eléctricas de carbón de restricciones y cierres", declaró el mandatario republicano, quien además anunció que la Autoridad del Valle de Tennessee rescatará otras dos plantas que estaban destinadas a la clausura.

Trump criticó también a la anterior Administración demócrata de Joe Biden (2021-2025) porque, según dijo, "no se aprobó ni un solo permiso para un nuevo proyecto de minería de carbón".

El presidente arremetió contra la al afirmar que no le gustan "esos molinos de viento locos que se fabrican en China, pero que China no utiliza".

Tras recibir el galardón, Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Pentágono a priorizar el uso de generación eléctrica a base de carbón, considerada por su Gobierno como una fuente energética "estratégica y confiable" para fortalecer la seguridad nacional.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, ha desmantelado políticas de energías limpias y anunció que este jueves revocará el dictamen que establece que ciertos gases de efecto invernadero son nocivos para la salud.

