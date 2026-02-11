Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles un premio de industriales por ser el "campeón indiscutible del carbón", durante un acto en la Casa Blanca en el que ordenó al Departamento de Defensa comprar electricidad procedente de plantas que utilicen ese combustible.
Trump, negacionista del cambio climático y que suele definir al carbón como "limpio y bonito", recibió el galardón de un grupo de empresarios que integran el Club del Carbón de Washington.
El reconocimiento consiste en una estatua de un minero que fue entregado por James Grech, director general de Peabody Energy.
"Ya he salvado a 74 centrales eléctricas de carbón de restricciones y cierres", declaró el mandatario republicano, quien además anunció que la Autoridad del Valle de Tennessee rescatará otras dos plantas que estaban destinadas a la clausura.
Trump criticó también a la anterior Administración demócrata de Joe Biden (2021-2025) porque, según dijo, "no se aprobó ni un solo permiso para un nuevo proyecto de minería de carbón".
El presidente arremetió contra la energía eólica al afirmar que no le gustan "esos molinos de viento locos que se fabrican en China, pero que China no utiliza".
Tras recibir el galardón, Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Pentágono a priorizar el uso de generación eléctrica a base de carbón, considerada por su Gobierno como una fuente energética "estratégica y confiable" para fortalecer la seguridad nacional.
Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, ha desmantelado políticas de energías limpias y anunció que este jueves revocará el dictamen que establece que ciertos gases de efecto invernadero son nocivos para la salud.
