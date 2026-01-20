Distintos focos de incendios se reavivaron este martes en la provincia argentina de Chubut (Patagonia), donde según las últimas cifras oficiales las hectáreas de bosque afectadas superan las 20 mil hectáreas, debido a las temperaturas mayores a 30 °C registradas en los últimos días.

En Puerto Patriada, cerca de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo, el incendio que había sido controlado la semana pasada debido a las lluvias, cobró intensidad producto de las temperaturas registradas este martes que alcanzaron los 34 °C y llegó a zonas de bosque nativo que permanecían sin quemarse.

Los fuegos allí comenzaron el 5 de enero y de acuerdo a la última cifra brindada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), consumieron ya unas 14 mil hectáreas de bosque nativo e implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

En el Parque Nacional Los Alerces otro gran incendio forestal permanece activo y mantiene en alerta a los vecinos de la zona, mientras que la provincia cuenta con otros tres focos de fuego que al momento se encuentran controlados o contenidos.

Según difundió el diario local Tiempo Argentino, el Gobierno de Chubut recibió y congeló casi 540 millones de pesos (unos 369.863 dólares) provenientes de un fondo de La Ley de Bosques, que debían aplicarse en programas de manejo, protección y recuperación de bosques nativos.

Esos fondos se suman los 600 mil dólares provenientes de los organismos internacionales Fondo Verde para el Clima y la Food and Agriculture Organization (FAO) que el gobierno provincial retiene desde marzo de 2024, de acuerdo a lo informado por el mismo medio tras acceder a las actas oficiales de las partidas.

Las organizaciones ambientalistas del país ponen el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.

