EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS

Miami. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una alerta por una tormenta solar originada por una llamarada del Sol que podría provocar anomalías en los sistemas GPS y en otras tecnologías terrestres.

El organismo, con sede en Miami, avisó en un comunicado que la tormenta solar alcanzó a las 3:23 hora local (8:23 GMT) el nivel 'G4' (severa), que supone el segundo mayor nivel de alerta establecido por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA -desde el 'G1' (menor) hasta el 'G5' (extrema)-.

No obstante, redujo la alerta a "moderada" en su último boletín, publicado a las 10:30 hora local (15:30 GMT).

¿Qué es una tormenta solar?

Una tormenta solar ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra. Su frecuencia depende del ciclo solar, que atravesó recientemente su pico de actividad. La NOAA emitió alertas por tormentas similares en noviembre y en diciembre.

Las tormentas geomagnéticas implican una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el Sol, y pueden afectar, al tratarse de material electromagnético, principalmente a tecnologías e infraestructuras básicas, desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia o en los empleados para la aviación.

Aunque no tienen un efecto aparente en la salud humana, también pueden afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan alrededor del planeta y, en casos extremos, dañar transformadores de las redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

Sin embargo, también permiten ver auroras boreales en latitudes poco habituales, más lejanas de los polos.

En este caso, las mayores probabilidades para poder observar las auroras boreales afectan principalmente al sur de Canadá y al norte de Estados Unidos.

Aparecer aurora boreal en Grecia por tormenta solar

Una extraña tormenta geomagnética solar provocó la aparición de una aurora boreal visible en distintas partes de Grecia en la noche del lunes al martes, un fenómeno que normalmente no se observa en latitudes tan al sur.

El fenómeno fue especialmente visible en el cielo nocturno de la isla de Corfu y en la región de Salónica, mientras las redes sociales se inundaban de imágenes surrealistas de esta "aurora boreal mediterránea".

En las imágenes se puede ver el horizonte mediterráneo pintado en tonos de carmesí y violeta, en lugar del típico verde que se ve en Escandinavia.

Esto se debe a que en latitudes más bajas solo se puede ver la parte superior de la aurora, donde las partículas solares colisionan con el oxígeno a altitudes mucho mayores (más de 200 kilómetros de altura), creando así el distintivo brillo rubí que cautivó al público griego. El fenómeno pudo llegar del polo ártico hasta el Mediterráneo y las islas griegas debido a una poderosa tormenta solar.

