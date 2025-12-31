Más Información

Washington. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha emitido este miércoles una alerta por que vendría dada por una .

A las 14:00 GMT el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA emitió una alerta por una de tipo II, la cual se produce “en asociación con erupciones en el sol e indican típicamente que una eyección de masa coronal está asociada con una llamarada solar”, según explica el aviso.

La aparente llamarada, que es una breve explosión de en la superficie del sol, se originó en torno a las 13:33 GMT, según el comunicado, y generó una onda de radiación con una velocidad estimada en 893 kilómetros por segundo.

Cuando una tormenta solar atraviesa el campo magnético de la Tierra, se convierte en una tormenta magnética. (FOTO: Especial)
A las 14:01 GMT se emitió una segunda alerta por emisiones de tipo IV que “ocurren en asociación con erupciones importantes en el sol y generalmente están asociadas con eyecciones de masa coronal intensas y tormentas de radiación solar”.

Las tormentas solares, que implican una perturbación del de la Tierra debido al material que expulsa el sol, pueden afectar, al tratarse de material electromagnético, principalmente a tecnologías e infraestructuras básicas, desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia o en los empleados para la aviación.

Aunque no tienen efecto aparente en la , también pueden llegar a afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan en torno al planeta y en casos extremos dañar transformadores en redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

En la imagen se puede ver una prominencia eruptiva solar captada el 30 de marzo de 2010.
A su vez, pueden generar el conocido como aurora boreal en las latitudes poco frecuentes, lejos de los polos.

