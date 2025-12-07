Más Información

Viena. El Organismo Internacional de Energía Atómica () advierte de que la estructura de protección de la accidentada central nuclear de , en Ucrania, no funciona como debe tras un ataque militar sufrido en febrero pasado.

Si bien en una reciente inspección no se constataron daños permanentes en la estructura ni en los sistemas de monitoreo, los expertos del OIEA confirmaron que la misma ha "perdido sus funciones principales de seguridad, incluida su capacidad de confinamiento", señala la de la en un comunicado emitido anoche.

Chernobyl, donde en 1986 sucedió uno de los peores de la historia, fue atacada en febrero pasado con drones explosivos que causaron daños en las estructuras exteriores del llamado "Nuevo Confinamiento Seguro" (NSC) aunque no causaron escapes de radiación.

El ataque, del que se responsabilizan mutuamente Ucrania y Rusia, provocó un gran incendio en el revestimiento exterior de la enorme estructura de acero construida para evitar cualquier liberación radiactiva del reactor destruido en 1986.

“Se han realizado reparaciones temporales limitadas en el techo, pero la restauración oportuna y completa sigue siendo esencial para evitar una degradación adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo”, dijo el director general del OIEA, , en la nota.

El OIEA recomienda continuar la restauración y el trabajo de protección de la estructura del NSC, incluidas medidas de control de humedad y un programa actualizado de monitoreo de .

Además, se debería modernizar el sistema integrado de del objeto refugio construido sobre el reactor inmediatamente después del accidente, sucedido hace casi cuatro décadas a unos 120 kilómetros al norte de Kiev.

Para 2026 se prevén reparaciones temporales adicionales - con el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)- para respaldar el restablecimiento de la función de confinamiento del NSC, preparando el camino para su completa una vez que finalice la guerra.

Chernobyl fue ocupada temporalmente por fuerzas rusas al inicio de la guerra, pero sigue desde entonces bajo control de las autoridades ucranianas.

“El OIEA —que tiene un equipo permanentemente en el lugar— continuará haciendo todo lo posible para apoyar los esfuerzos destinados a restaurar completamente la seguridad y en Chernobyl”, concluyó Grossi en el comunicado.

