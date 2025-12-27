Tormenta invernal deja 4 muertos en EU; captan en video intensa nevada

Más de mil vuelos fueron cancelados o retrasados ​​en las regiones del Noreste y los Grandes Lagos en Estados Unidos, debido a la nieve, mientras miles de personas recurrían a carreteras y aeropuertos durante el intenso periodo de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

La ciudad de Nueva York recibió aproximadamente 10,2 centímetros (4 pulgadas) de nieve desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, ligeramente por debajo de lo previsto por algunos pronósticos. Al menos 1.500 vuelos fueron cancelados desde la noche del viernes, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware. Sin embargo, por la mañana, tanto las carreteras como el cielo estaban despejados.

“La tormenta definitivamente está disminuyendo, habrá algunas ráfagas de viento en el noreste esta mañana”, dijo Bob Oravec, un pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional con sede en Maryland.

Oravec indicó que la tormenta se desplazaba del noroeste al sureste, con la mayor nevada en el área de la ciudad de Nueva York, que superó los 15 centímetros (6 pulgadas) en el centro-este de Long Island. Más al norte, en las montañas Catskill, se registraron hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve en las comunidades.

Los aeropuertos Newark Liberty International, John F. Kennedy International y LaGuardia publicaron el viernes advertencias de nieve en la plataforma de redes sociales X advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos a través del norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, con potencial de daños a los árboles y cortes de energía.

En Times Square, trabajadores con monos rojos trabajaban con palas y máquinas quitanieves para limpiar las calles y aceras cubiertas de lodo y polvo.

Jennifer Yokley, quien estaba allí en un viaje de vacaciones desde Carolina del Norte, dijo que estaba emocionada de ver la nieve acumulándose mientras cubría edificios, árboles y carteles en toda la ciudad.

“Creo que fue absolutamente hermoso”, dijo.

Payton Baker y Kolby Gray, quienes estaban de visita desde Virginia Occidental, dijeron que la nieve fue una sorpresa navideña para su tercer viaje de aniversario.

"Bueno, hace mucho frío, y fue muy inesperado", dijo Baker, con su aliento visible en el aire invernal. "La ciudad está trabajando muy bien para echar sal en todas las carreteras y todo, así que no hay problema".

Un video tomado a las afueras de Boston el viernes por la noche, mostró una fuerte nevada cayendo sobre una carretera ya cubierta de blanco.

Un video capturado desde el interior de un automóvil que circulaba por Torrington, Connecticut, el viernes por la noche, muestra una fuerte nevada golpeando el parabrisas y reduciendo la visibilidad.

Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en más de la mitad del estado. La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, también declaró el estado de emergencia en ese estado.

“Esta tormenta causará condiciones peligrosas en las carreteras y afectará los viajes durante las vacaciones”, declaró Way en un comunicado. “Instamos a los viajeros a evitar viajar durante la tormenta y a permitir que los equipos de rescate atiendan las carreteras. Los conductores deben planificar sus viajes en consecuencia, estar atentos a las condiciones y los cierres de carreteras, y seguir todos los protocolos de seguridad”.

Tormenta deja 4 muertos en California

Al otro lado del país, California experimentó un fin de semana bastante seco después de que fuertes tormentas azotaran el estado con fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Al menos cuatro personas murieron, incluyendo un hombre que fue encontrado muerto el viernes en un automóvil parcialmente sumergido cerca de Lancaster, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Algunas zonas montañosas recibieron de 25 a 45 centímetros (10 a 18 pulgadas) de lluvia durante tres días, alcanzando su punto máximo en Nochebuena, según Rose Schoenfeld, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. En otras zonas pobladas se registraron cantidades variables de lluvia, incluyendo hasta 10 centímetros (4 pulgadas) en la cuenca de Los Ángeles y en muchas zonas costeras.

Hubo daños significativos en viviendas y automóviles en Wrightwood, un pueblo de montaña de 5.000 habitantes a unas 80 millas (130 kilómetros) al noreste de Los Ángeles, ya que las inundaciones y deslizamientos de tierra convirtieron las carreteras en ríos y enterraron vehículos bajo rocas y escombros.

Antes de que reaparezca la lluvia en el pronóstico para la próxima semana, se esperaba que California experimentara vientos de Santa Ana con ráfagas de más de 96 km/h (60 mph) en zonas montañosas desde la noche del domingo hasta el martes. Los vientos podrían arrancar árboles saturados y causar cortes de electricidad.

