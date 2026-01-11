Más Información

, dispositivos inteligentes, satélites y computadoras cuánticas son obsoletos ante una superllamarada, igual o mayor a la del 1 de septiembre de 1859, conocida como Tormenta de Carrington, que provocó auroras visibles hasta en el Caribe y fallos en las redes telegráficas, advirtió Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica (IGF) de la .

“Esto es preocupante porque si ocurre nos dejará aislados, se perderá gran parte de la información que se tiene y podríamos retroceder 2 mil años en cuanto a conocimiento”, explicó el académico, y agregó que durante los siguientes años que va a durar el ciclo solar 25 (el 25 desde 1755, cuando comenzó el registro sistemático de la actividad de manchas solares) es posible que sigan los avistamientos de auroras boreales a baja latitud, como ha ocurrido.

Las mayores flares (o fulguraciones, explosiones repentinas de energía causadas por un enredo, un cruce o una reorganización de las líneas de los campos magnéticos cercanas a las manchas solares) van a seguir observándose en los siguientes años, informó el universitario.

El problema, afirmó, es que toda la tecnología que conocemos, internet, dispositivos inteligentes, satélites y computadoras cuánticas, es obsoleta ante una superllamarada. Se trata de tormentas “matatecnologías”, comentó.

“Ante ese panorama estamos en una carrera contrarreloj. Se requiere preparar a las nuevas generaciones de personas expertas para que a su vez produzcan nueva tecnología que sobreviva a un evento Carrington, y “este puede ocurrir desde ahora o dentro de pocos años”, adelantó.

Precisó que a 150 años de la muerte del astrónomo inglés Richard Carrington (1826-1875), ahora se sabe cuándo ocurren las auroras a bajas latitudes magnéticas, y al cumplirse 200 años de su nacimiento “daremos a conocer el pronóstico de los eventos ‘matatecnologías’ tipo Carrington”.

Al hablar de La danza magnética entre el Sol y la Tierra: el lado brillante de las explosiones solares y las auroras, el científico detalló que el nombre del experto inglés nacido en Chelsea, Londres, quedó ligado para siempre al evento solar más explosivo del siglo 19.

