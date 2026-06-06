El Ejército estadounidense derribó este sábado dos drones de Irán que "amenazaban al estrecho de Ormuz", según reportó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán por el cese al fuego.

"Hoy, más temprano, fuerzas de EU derribaron dos drones iraníes que amenazaban al tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz", expuso el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El organismo militar avisó que las "fuerzas estadounidenses permanecen en posición y listas para continuar defendiendo contra la agresión iraní".

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El ataque ocurre tras un intercambio de agresiones la jornada anterior, cuando EU derribó cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y atacó instalaciones de radar de vigilancia, mientras Teherán atacó bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Los incidentes se producen en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca del estratégico paso marítimo, por donde transita una quinta parte del petróleo global.

Pese a la serie de intercambios de ataques en la región en las últimas tres semanas, Washington ha insistido en que el cese del fuego continúa vigente desde abril.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes a NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque aseguró que "no tienen otra opción" que negociar con Washington.

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