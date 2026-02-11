Más Información

Washington.- La Administración del presidente estadounidense Donald Trump retiró, a finales de enero y sin anunciarlo públicamente, a todas las tropas federalizadas de la Guardia Nacional que había enviado a , después de un revés judicial para sus despliegues del ejército en ciudades y estados demócratas.

La retirada finalizó el 21 de enero de 2026, fecha en la que el Comando Norte estadounidense (Northcom) asegura en su web que "todas las tropas del título 10 en Portland, Los Ángeles y Chicago han completado las actividades de desmovilización".

Ni la Casa Blanca ni el Pentágono anunciaron públicamente la retirada, revelada este miércoles por el diario The Washington Post.

Agentes federales derriban a un manifestante en el vecindario de Brighton Park, en Chicago, desatadas tras el incidente en el que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon a una mujer en el sur de Chicago. FOTO: AP
Agentes federales derriban a un manifestante en el vecindario de Brighton Park, en Chicago, desatadas tras el incidente en el que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon a una mujer en el sur de Chicago. FOTO: AP

Tribunal Supremo bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

La decisión de dar marcha atrás a estas campañas, que el gobierno Trump insistió en que buscaban combatir altos índices de criminalidad y apoyar operaciones para arrestar a inmigrantes irregulares, llegó después de que a finales de diciembre el Tribunal Supremo bloqueara temporalmente el despliegue en Chicago.

La corte apuntó a que la capacidad del presidente para federalizar a la Guardia Nacional solo sirve en circunstancias excepcionales, las cuales entendió que no se daban en Chicago.

El fallo supuso un importante revés para los planes del Gobierno Trump a la hora de activar a las tropas en virtud del título 10 del código que regula a las Fuerzas Armadas estadounidenses, el cual permite al presidente ejercer autoridad federal sobre la Guardia Nacional de un estado.

Los tres despliegues, realizados a través del mencionado título, llegaron a suponer la movilización de 6 mil efectivos (la mayoría en Los Angeles) pese a la oposición de las autoridades locales, que acusaron a la Casa Blanca de comportarse de manera autoritaria.

Antes de la retirada definitiva de efectivos, 300 soldados de la Guardia Nacional permanecían aún en Chicago, 100 en Portland y otros 100 en Los Ángeles.

El Gobierno Trump aún mantiene tropas de la Guardia Nacional desplegadas en las ciudades de Washington D.C., Memphis y Nueva Orleans, aunque todas fueron enviadas a través de mecanismos distintos en los que no fue necesario federalizar los contingentes.

