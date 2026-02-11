Venezuela empezó a hacer retroceder a los guerrilleros colombianos hacia el otro lado de la frontera, dijo este miércoles a la AFP el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, lo que marcaría un punto de inflexión tras años en que el territorio venezolano representaba un refugio para estos grupos.

"Están avanzando en operaciones en zona fronteriza y algunos integrantes de los cárteles del ELN, de las disidencias, ya no se sienten seguros en esa zona", indicó Sánchez durante una entrevista en París, preguntado sobre si hubo cambios en Venezuela luego del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Lee también Secretario de energía de EU se reúne con Delcy Rodríguez; buscan avanzar en acuerdos petroleros

Estos grupos solían utilizar Venezuela como retaguardia, pero la situación parece haber cambiado ahora tras la captura de Maduro por Estados Unidos a inicios de enero y la llegada al poder de Delcy Rodríguez.

Estas operaciones en la Venezuela dirigida por Rodríguez obligan a estos grupos a moverse "hacia el lado colombiano, o en zona un poco más pegada a la frontera", explicó el funcionario colombiano.

Esto "nos ha permitido actuar, como lo hicimos ahorita en frontera con Venezuela, en el Catatumbo", agregó Sánchez, respecto a la operación en la que militares colombianos abatieron la semana pasada al menos a 15 rebeldes de la guerrilla ELN.

Esta operación se produjo horas después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, pactaran en la Casa Blanca una mayor cooperación contra los grupos ilegales y el narcotráfico.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

Esta cooperación se plasmará "principalmente en inteligencia", explicó Sánchez, quien descartó el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia.

Lee también ¿Hay camino de vuelta tras la diáspora venezolana?

El objetivo es "cómo articulamos mejor la inteligencia entre Estados Unidos y Colombia para emplear la fuerza colombiana bajo las normas colombianas y el derecho internacional humanitario contra estos grupos criminales que delinquen en Colombia", agregó.

Para Sánchez, la inteligencia es clave "para que no haya zonas grises" en el área limítrofe con Venezuela y, en este sentido, indicó que Colombia ya está "articulándose" a nivel diplomático con Caracas, sin dar más detalles.

"Esperamos que podamos transcender en términos de seguridad", deseó el funcionario, quien consideró el cambio de poder en el país vecino como "una oportunidad única" que "aprovechar" para rehabilitar los canales de comunicación en este ámbito.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv