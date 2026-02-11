Más Información

Senado aprueba en lo general jornada laboral de 40 horas; continúa discusión de las reservas

Senado aprueba en lo general jornada laboral de 40 horas; continúa discusión de las reservas

¿Un dron o un globo? Reporte sobre el derribo de supuestos drones en la frontera entre EU y México causa polémica

¿Un dron o un globo? Reporte sobre el derribo de supuestos drones en la frontera entre EU y México causa polémica

Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU; aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína

Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU; aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma

Muere James Van Der Beek, actor de "Dawson's Creek", padecía cáncer y tenía 48 años

Muere James Van Der Beek, actor de "Dawson's Creek", padecía cáncer y tenía 48 años

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Ratifican nombramiento de nueva embajadora en Guatemala; SRE no indica motivos de remoción de Romeo Ruiz Armenta

Ratifican nombramiento de nueva embajadora en Guatemala; SRE no indica motivos de remoción de Romeo Ruiz Armenta

"Está 2 a 1 arriba"; Manuel Velasco destapa a Ruth González para suceder a su esposo, Ricardo Gallardo, en gubernatura de SLP

"Está 2 a 1 arriba"; Manuel Velasco destapa a Ruth González para suceder a su esposo, Ricardo Gallardo, en gubernatura de SLP

Noroña señala que existen presiones de EU a la 4T; advierte que tropas no deberían ingresar a México "ni a sembrar arbolitos"

Noroña señala que existen presiones de EU a la 4T; advierte que tropas no deberían ingresar a México "ni a sembrar arbolitos"

Layda Sansores acusa a Monreal de entrometido y lo exhorta a “cuidar su chiquero”; "amor y paz", le responde

Layda Sansores acusa a Monreal de entrometido y lo exhorta a “cuidar su chiquero”; "amor y paz", le responde

Harfuch reporta ataque armado a elementos de Semar en El Limoncito, Culiacán; caen 9 presuntos delincuentes y muere un agresor

Harfuch reporta ataque armado a elementos de Semar en El Limoncito, Culiacán; caen 9 presuntos delincuentes y muere un agresor

Dan prisión preventiva a Gaby "N", detenida por el homicidio de motociclista en Iztapalapa; seguirá recluida en Santa Martha Acatitla

Dan prisión preventiva a Gaby "N", detenida por el homicidio de motociclista en Iztapalapa; seguirá recluida en Santa Martha Acatitla

empezó a hacer retroceder a los guerrilleros colombianos hacia el otro lado de la frontera, dijo este miércoles a la AFP el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, lo que marcaría un punto de inflexión tras años en que el territorio venezolano representaba un refugio para estos grupos.

"Están avanzando en operaciones en zona fronteriza y algunos integrantes de los cárteles del ELN, de las disidencias, ya no se sienten seguros en esa zona", indicó Sánchez durante una entrevista en París, preguntado sobre si hubo cambios en Venezuela luego del derrocamiento de .

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Lee también

Estos grupos solían utilizar Venezuela como retaguardia, pero la situación parece haber cambiado ahora tras la captura de Maduro por Estados Unidos a inicios de enero y la llegada al poder de Delcy Rodríguez.

Estas operaciones en la Venezuela dirigida por Rodríguez obligan a estos grupos a moverse "hacia el lado colombiano, o en zona un poco más pegada a la frontera", explicó el funcionario colombiano.

Esto "nos ha permitido actuar, como lo hicimos ahorita en frontera con Venezuela, en el Catatumbo", agregó Sánchez, respecto a la operación en la que militares colombianos abatieron la semana pasada al menos a 15 rebeldes de la guerrilla ELN.

Esta operación se produjo horas después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, pactaran en la Casa Blanca una mayor cooperación contra los grupos ilegales y el narcotráfico.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP
El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

Esta cooperación se plasmará "principalmente en inteligencia", explicó Sánchez, quien descartó el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia.

Lee también

El objetivo es "cómo articulamos mejor la inteligencia entre Estados Unidos y Colombia para emplear la fuerza colombiana bajo las normas colombianas y el derecho internacional humanitario contra estos grupos criminales que delinquen en Colombia", agregó.

Para Sánchez, la inteligencia es clave "para que no haya zonas grises" en el área limítrofe con Venezuela y, en este sentido, indicó que Colombia ya está "articulándose" a nivel diplomático con Caracas, sin dar más detalles.

"Esperamos que podamos transcender en términos de seguridad", deseó el funcionario, quien consideró el cambio de poder en el país vecino como "una oportunidad única" que "aprovechar" para rehabilitar los canales de comunicación en este ámbito.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sin cita para la CURP Biométrica Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella. Foto: Especial

¿Sin cita para la CURP Biométrica? Qué hacer si no hay fechas en febrero y los trámites que NO podrás realizar sin ella

CONAVI 2026 Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda. Foto: Especial / Secretaria de Bienestar

CONAVI 2026: Cómo hacer el pre-registro paso a paso y requisitos obligatorios para obtener tu vivienda

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Es oficial: abren registro para Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; calendario y requisitos

iStock/Emmanuel Flores/ Visa americana. ¿Cuándo hay citas en Guadalajara?

Consulado de Guadalajara abre nuevas fechas y acelera el trámite de visa americana de turista

visa americana. Foto: iStock

Entrevista de visa americana: los objetos prohibidos que pueden meterte en problemas