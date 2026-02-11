Más Información
Sheinbaum destaca reducción en homicidios dolosos en lo que va de su gobierno; “es un logro de todo México”, afirma
Clara Brugada llama a no estigmatizar alcaldías que tienen más casos de sarampión; pide a medios manejar información con mucho cuidado
Aplican 14 millones de vacunas contra sarampión en el último año, reporta Salud; destaca esfuerzo coordinado
Juanita Guerra, entre el salón de belleza del Senado y señalamientos por hostigamiento a periodistas; esta es su trayectoria política
Hackeo al SAT, IMSS y Morena filtra datos de más de 36 millones de mexicanos; expertos advierten fallas estructurales en ciberseguridad
“Los mineros estamos de luto”: convocan a manifestación nacional tras hallazgo de trabajadores asesinados en Sinaloa; será el próximo sábado
Fiscalía de Guanajuato confirma seis detenciones por masacre en Salamanca; tres están vinculados a proceso y tres fueron liberados
Uno de los temas donde el Gobierno trae gráficas y la gente miedo, es la inseguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum presume bajas, pero hay otros datos que, en las calles del país, son evidentes. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, nos habla al respecto.
En otros temas: El impuesto a productos saludables en el 2025 marcó un récord / Señales contradictorias del Gobierno venezolano en plena “apertura” con la Ley de Amnistía: libera a Juan Pablo Guanipa, principal opositor dentro del país, y lo detiene horas después / Donovan Carrillo clasifica a su segunda final olímpica consecutiva, algo histórico para México en patinaje artístico.
