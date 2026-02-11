Uno de los temas donde el Gobierno trae gráficas y la gente miedo, es la inseguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum presume bajas, pero hay otros datos que, en las calles del país, son evidentes. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, nos habla al respecto.

En otros temas: El impuesto a productos saludables en el 2025 marcó un récord / Señales contradictorias del Gobierno venezolano en plena “apertura” con la Ley de Amnistía: libera a Juan Pablo Guanipa, principal opositor dentro del país, y lo detiene horas después / Donovan Carrillo clasifica a su segunda final olímpica consecutiva, algo histórico para México en patinaje artístico.