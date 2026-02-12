Más Información

EU se hace bolas por cierre aéreo

Anuncian fin de redadas masivas en Minnesota; "ahora es menos un estado santuario para delincuentes", dice zar fronterizo de EU

La mañanera de Sheinbaum, 12 de febrero, minuto a minuto

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Llegan a Cuba los barcos de ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

La presidenta celebró que el aprobó la iniciativa presidencial de reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, cuyo dictamen fue remitido a la Cámara de .

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que la reforma “salió por unanimidad”.

“¡Todo el mundo estuvo de acuerdo, qué bueno!”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Indicó que fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores, además que el secretario del Trabajo, , “lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo”.

También reconoció a Bolaños por el aumento salarial. Reiteró que esta reforma avanzará paulatinamente para lograr hasta 2030 las 40 horas.

