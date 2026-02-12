La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Senado aprobó la iniciativa presidencial de reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, cuyo dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados.

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que la reforma “salió por unanimidad”.

“¡Todo el mundo estuvo de acuerdo, qué bueno!”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Indicó que fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores, además que el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, “lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo”.

También reconoció a Bolaños por el aumento salarial. Reiteró que esta reforma avanzará paulatinamente para lograr hasta 2030 las 40 horas.

