La diputada Laura Ballesteros (MC) presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Salud (Ssa), para que emita una alerta epidemiológica nacional por el incremento sostenido de casos de sarampión en el país.
Asimismo, planteó que la Cámara de Diputados exhorte al Consejo de Salubridad General para que emita la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, con base en la información epidemiológica disponible y previa valoración técnica.
“La emisión de una alerta epidemiológica nacional por sarampión se encuentra plenamente justificada, tanto jurídica, como técnicamente, al constituir una medida proporcional, necesaria y acorde con las atribuciones de la Secretaría de Salud para reforzar la vigilancia epidemiológica, intensificar las campañas de vacunación, coordinar a las autoridades locales y comunicar de manera oportuna a la población los riesgos existentes”, explica el documento.
Hasta hoy, la Secretaría de Salud ha reportado 9 mil 187 casos confirmados de sarampión en el país. Así como 28 personas fallecidas por dicha enfermedad viral, distribuidas en siete entidades: Chihuahua (21), Jalisco (2), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1) y Ciudad de México (1).
