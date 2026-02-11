A unas semanas de que ocurra la transferencia total de trabajadores del sector salud de Oaxaca al IMSS–Bienestar, el personal del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” marchó en la capital del estado para denunciar la falta de certeza laboral y el desabasto de medicamentos e insumos médicos.

La protesta partió de la fuente de las Ocho Regiones hacia el centro de la ciudad de Oaxaca; durante la movilización sostuvieron que es un fracaso el nuevo sistema de salud implementado por el gobierno federal, y con el que se busca volver a centralizar este sector a través de un nuevo sistema.

“El IMSS–Bienestar es un sistema que no ha funcionado, no sólo en Oaxaca, también lo han manifestado en otras delegaciones sindicales en otros estados del país. Queremos que la gente sepa que el IMSS Bienestar no funciona, que es un fracaso nuevamente y que se está dañando el artículo cuarto constitucional a la población de México”, declaró Patricia Méndez, líder sindical en el Hospital Civil en representación de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

La líder gremial explicó que han planteado dos demandas principales a las autoridades del gobierno del estado y del sector salud. La primera de ellas está relacionada con el abasto de medicamentos e insumos para el hospital, donde oscila entre un 40 y 50 por ciento el desabasto.

Aunque han recibido algunos insumos, dijo, no son los que se necesitan prioritariamente en el Hospital Civil para dar la atención adecuada a los usuarios y pacientes que diariamente se atiende.

“Es verdad que han llegado cosas al hospital, pero no es lo que nosotros necesitamos. Hubo una promesa de cumplimiento por parte de Gobernación, pero no ha ocurrido, como lo hemos pedido en la mesa de trabajo”, aseguró.

Patricia Méndez señaló que la segunda demanda principal es otorgar certeza laboral para los trabajadores regularizados, formalizados y eventuales, que próximos días serán transferidos al IMSS-Bienestar.

A estas demandas principales, se añade que el gobierno del estado no ha cumplido con el pago de algunas prestaciones laborales a los trabajadores, como los pagos de días festivos y la retención de estímulos mensuales que no han sido pagados desde octubre de 2025.

